Директора тольяттинской школы обвиняют в растрате

В Тольятти завершено расследование уголовного дела директора школы, обвиняемой в растрате вверенного ей имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2018 по 2019 г. женщина, используя служебное положение, начислила нескольким сотрудникам стимулирующие выплаты (более 555 тыс. руб.), которые не соответствовали квалификационным требованиям к их должностям. Следствие считает, что тем самым директор совершила растрату.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.