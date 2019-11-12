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Преступления Происшествия

Директора тольяттинской школы обвиняют в растрате

ТОЛЬЯТТИ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершено расследование уголовного дела директора школы, обвиняемой в растрате вверенного ей имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2018 по 2019 г. женщина, используя служебное положение, начислила нескольким сотрудникам стимулирующие выплаты (более 555 тыс. руб.), которые не соответствовали квалификационным требованиям к их должностям. Следствие считает, что тем самым директор совершила растрату.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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