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Строительство Строительство и недвижимость

Строительство Дворца спорта на ул. Молодогвардейской завершено на 24%

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В настоящее время техническая готовность Дворца спотра на ул. Молодогвардейской составляет 24%, стены возведены на 90%, устройство наружных сетей и инженерно-технического обеспечения выполнено на 85%, пишет sgpress.ru.

"Общий вес металлоконструкций объекта — около 600 тонн. Это арочные фермы и перекрытия, на которые собирается кровля, — рассказал генеральный директор АО "Волгатрансстрой-9" Андрей Костенко. — Фермы здесь двух типов — на 30 и 60 метров. В настоящий момент по государственному контракту заключили договора на их поставку. Если позволят погодные условия, одну — две фермы мы смонтируем уже в декабре. Все фермы на этом здании планируется смонтировать до марта будущего года".

Параллельно ведутся общестроительные работы: возведение кирпичных перегородок, внутренняя инженерия, системы воздуховодов, перекрытия кровли. Следующим контрактом предусмотрено комплектование здания.

Напомним, что строительство объекта должно быть завершено к 2021 году. 

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