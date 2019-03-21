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Строительство Строительство и недвижимость

Строительство Дворца спорта на ул. Молодогвардейской планируют завершить к 2021 году

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК "Волгатрансстрой", планирует завершить строительство Дворца спорта на ул. Молодогвардейской к 2021 году. Об этом сообщают представители министерства спорта Самарской области, посетившие строительный объект.

Фото: Министерство спорта Самарской области

"По данным генподрядчика, работы ведутся согласно графику. До конца года будут сделаны монолитное основание и монолитный каркас. Срок завершения - 2021 г.", - уточняют в ведомстве.

По данным регионального минстроя, в настоящее время на площадке завершается очередной этап работ - бетонирование фундаментной плиты. Уже выполнена укладка более чем 2,1 тыс. кубометров бетона. Более 150 человек работают на объекте в две смены - до 23-24 часов. Отставаний от графика нет.

Напомним, старый Дворец спорта демонтирован осенью 2017 г., причиной стало ветхое состояние здания. Ранее сообщалось, что строители завершат работы к концу 2020 года.

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