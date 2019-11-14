"Крылья Советов" обязали провести один домашний матч на нейтральном поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение по итогам матча 15-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином", сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, встреча команд состоялась 4 ноября на "Самара Арене" и завершилась ничьей — 0:0. Во время игры фанаты самарского клуба и гостей устроили драку. Семеро участников потасовки привлечены к административной ответственности.

В Самару на место инцидента была направлена комиссия премьер-лиги.

В результате КДК РФС постановил оштрафовать "Крыылья Советов" на 300 тыс. руб. за неправомерные действия зрителей, в том числе направленные на возбуждение вражды. Еще 200 тыс. руб. самарский клуб заплатит за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе. 20 тыс. руб. будет взыскано с "Крыльев" за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

Кроме того, самарцев обязали провести один домашний матч на нейтральном поле и установили для клуба испытательный срок до окончания Чемпионата России по футболу сезона 2019–2020 годов. В случае очередного подобного нарушения, к клубу будут применены более строгие санкции.