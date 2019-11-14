Два игрока "Крыльев Советов" дисквалифицированы по итогам матча со "Спартаком"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал двух игроков "Крыльев Советов" по итогам матча 16-го тура РПЛ со "Спартаком", сообщает пресс-служба РФС.

Защитник самарцев Срджан Мияйлович за агрессивное поведение пропустит два ближайших матча. Выступающий в том же амплуа Максим Карпов дисквалифицирован на один матч за лишение соперника явной возможности забить гол.

Кроме того, "Крылья" заплатят штраф 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды (удалены два игрока одной команды).

Напомним, "Крылья Советов" и "Спартак" встречались 9 ноября в Москве. На 79-й минуте игры Срджан Мияйлович был удален с поля за фол против нападающего "Спартака" Эсекьеля Понсе. Через три минуты Карпов рукой прервал траекторию летевшего в ворота мяча и тоже увидел перед собой красную карточку. Матч завершился поражением самарцев со счетом 0:2.