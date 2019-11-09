"Крылья" уступили "Спартаку" - 2:0

В субботу, 9 ноября, в первом матче второго круга РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба.

На третьей минуте матча Бакаев вывел один на один Понсе, который и открыл счет в матче. На 79-й минуте матча Мияйлович получил красную карточку, и самарцы остались в меньшинстве.

Через три минуты Карпов рукой прервал полет летевшего в ворота мяча и тоже увидел перед собой красную карточку. Самарцы остались вдевятером, а пенальти уверенно реализовал Бакаев и установил окончательный счет в матче 2:0.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут также в Москве, против ЦСКА. Игра 17-го тура состоится в воскресенье, 24 ноября, в 20:00.