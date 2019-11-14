В Самаре закроют доступ в кинотеатр "Юность"

Доступ в здание не функционирующего кинотеатра "Юность" на ул. Ново-Вокзальной будет закрыт. Об этом в Twitter заявили представители департамента градостроительства.
"До 20 ноября 2019 г. будет заключен договор на закрытие периметра (оконные проемы, двери). В настоящий момент документация находится на торгах. Заключение договора с подрядчиком организации планируется на начало декабря", — уточнили в ведомстве.
Местных жителей беспокоит нахождение заброшенного здания кинотеатра по соседству со школой № 65.