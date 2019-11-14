Уголовное преследование Алексея Гусева прекращено за сроком давности

Директор "Авиакора" Алексей Гусев освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, он незаконно распорядился авансом по госконтракту с Министерством бороны РФ от 2011 г. на поставку девяти самолетов Ан-140. Ущерб оценивался в 1,3 млрд рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте Кировского районного суда г. Самара, производство по уголовному делу Гусева прекращено 5 ноября с формулировкой "Истечение сроков давности уголовного преследования".