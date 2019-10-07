Защита директора "Авиакора" усомнилась в законности следствия

Адвокаты директора "Авиакора" Алексея Гусева поставила под сомнение легитимность постановления, об отмене отказа в возбуждении уголовного дела их подзащитного, сообщает "Самарское обозрение".

Документ был подписан следователем Славцовым 29 августа 2013 г. и отменял отказ в возбуждении дела, вынесенный следователем Тюленевым 12 августа 2013 года.

Защита Гусева, уголовное дело которого рассматривается в Кировском районном суде, в пятницу, 4 октября, приобщила к делу заключение эксперта, который исследовал документ за подписью следователя Славцова и нашел подпись поддельной, а саму бумагу — сомнительной.

Адвокат обратил внимание на то, что из текста постановления неясно, что предыдущее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.

"Тюленев вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но постановление о его отмене в деле отсутствует. Уголовное дело должно быть прекращено, все решения, принятые по нему после 12 августа 2013 года, следует считать незаконными, так как уголовное дело формально не возбуждалось, по нему нельзя предъявлять обвинение и выносить приговор. [...] Просим приобщить к делу заключение специалиста Изотова и вернуть дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ", — заявила защитник Гусева.

Судья Александр Мокеев, изучив спорные документы, согласился с тем, что в постановлении за подписью следователя Славцова "есть исправления, предположительно, сделанные карандашом, в резолютивной части есть правки, тоже, предположительно, сделанные карандашом".

Свидетель по делу гендиректора "Авиакора": комиссия Минобороны не выявила растрату По уголовному делу гендиректора ОАО "Авиакор-авиационный завод" Алексея Гусева 16 июля выступил свидетель - инженер военного представительства Министерства обороны РФ, который входил в проверочную комиссию по исполнению госконтракта с ведомством.

Прокурор Светлана Абдуллаева назвала ходатайство адвокатов Гусева "преждевременным", попросила вызвать следователя Славцова на допрос как свидетеля, чтобы установить обстоятельства вынесения спорного постановления. Кроме того, гособвинитель возразила против приобщения к делу исследования эксперта Изотова.

Напомним, Гусева обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, он незаконно распорядился авансом по госконтракту с Министерством бороны РФ от 2011 г. на поставку девяти самолетов Ан-140, частично оплатив расходы по другим договорам с ведомством, а также вложив деньги в векселя различных банков и разместив на депозитах.

Правоохранители посчитали, что из-за действий директора завода не был вовремя исполнен государственный контракт, а заказчику не были поставлены пять самолетов. Ущерб оценивается в 1,3 млрд рублей.