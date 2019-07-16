Свидетель по делу гендиректора "Авиакора": комиссия Минобороны не выявила нецелевого расходования средств

По уголовному делу гендиректора ОАО "Авиакор-авиационный завод" Алексея Гусева 16 июля выступил свидетель - инженер военного представительства Министерства обороны РФ, который входил в проверочную комиссию по исполнению госконтракта Минобороны РФ.

Напомним, Гусева обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). По версии следствия, он незаконно распорядился авансом по госконтракту с Минобороны РФ от 2011 года на поставку девяти самолетов Ан-140, частично оплатив расходы по другим договорам с ведомством, а также вложив их в векселя различных банков и разместив на депозитах.

По мнению следствия, из-за действий директора завода не был вовремя исполнен госконтракт, а заказчику не поставлены пять самолетов, чем нанесен ущерб 1,3 млрд рублей.

Ранее Кировский районный суд, который рассматривает дело, заслушал показания бухгалтеров "Авиакора". 16 июля в качестве свидетеля выступил инженер 682-го военного представительства. Он в числе других четырех лиц входил в комиссию по оценке состояния дел на предприятии. Комиссия работала на заводе в ноябре 2014 года и устанавливала объемы затрат на производство Ан-140, проверяла обоснованность расходов "Авиакора". В ходе проверки был выявлен факт переброски денежных средств, поступивших по контракту, легшего в основу уголовного дела, на исполнение обязательств по другому договору. Свидетель не видит в этом преступления, поскольку деньги переводились в рамках одного заказчика - Минобороны РФ.

Он уточнил, что бюджетные средства на счета иных фирм не переводились, и тогда комиссия не выявила факт нецелевого расходования.

На заседании 16 июля также выступил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Самарской области Валерий Фомичев. Согласно списку аффилированных лиц, он одновременно является членом совета директоров "Авиакора", а последний - членом ТПП. Предприятие в 2015 году обращалось в палату с целью дать заключение по спорному госконтракту. По словам Фомичева, основанием для проведения анализа стали сбои с поставками украинских комплектующих. Запрет на ввоз деталей был закреплен указом президента Украины от 27 августа 2014 года. В ТПП расценили это как форс-мажор и заявили о наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению госконтракта с 1 августа 2014 года по настоящее время. Эти выводы подтвердили в МИДе.

По словам Фомичева, на тот момент у "Авиакора" было около 200 поставщиков и третья часть из них находилась на Украине, а на их продукцию приходилось 2/3 объема комплектующих. При этом ТПП не рассматривала в принципе возможность выполнения контракта с учетом его финансирования. Как следует из уголовного дела, проверка прокуратуры показала, что руководство "Авиакора" знало о невозможности выполнения контракта заранее.

Суд продолжит слушания свидетелей на следующей неделе и уже приступил к исследованию уголовного дела.