Александр Хинштейн: "Незаконное строительство у ЦАВа остановлено"

В четверг, 14 ноября, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что ему удалось остановить строительство, незаконно ведущееся на пересечении Московского шоссе и ул. Центральной.

"Пообщался с собственниками земельного участка. Нашел соответствующие аргументы. С сегодняшнего дня — стройка остановлена. Прошу жителей держать меня в курсе. Если, не дай Бог, стройка возобновится, сразу же напишите. Не все "соответствующие аргументы" мной пока реализованы", — написал парламентарий в Twitter.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что строящийся недалеко от ЦАВа объект может оказаться рестораном сети быстрого питания "Макдоналдс". Сейчас там уже возведены два этажа.

Неизвестный застройщик начал работы на участке, не имея на то никаких разрешений. Это выяснилось после того, как обеспокоенные горожане попросили министерство строительства региона разъяснить, кто является застройщиком. В ответ ведомство сообщило, что разрешения на стройку в этом районе не выдавало, и ничего больше о ведущихся работах уточнить не смогло.

Согласно информации из Единого государственного реестра недвижимости, право собственности на земельный участок площадью 6,2 тыс. кв. м оформлено 24 июня 2019 г. на ООО "Инвестстроитель". Компанией в равных долях владеют руководитель фракции "Единая Россия" в совете депутатов Кировского внутригородского района Самары Александр Лашкин и Василий Ардалин — сын экс-министра транспорта, связи и автодорог Самарской области Бориса Ардалина.