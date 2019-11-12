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Строительство Строительство и недвижимость

Александр Хинштейн намерен остановить незаконное строительство у ЦАВа через суд

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн отправил запросы в прокуратуру, мэру Самары Елене Лапушкиной и в ГИСН о необходимости остановить незаконное строительство около Центрального автовокзала через суд. Об этом парламентарий написал в Twitter.

Напомним, накануне появилась информация, что строящийся объект на Московском шоссе может оказаться рестораном сети быстрого питания "Макдоналдс". Сейчас там уже возвели два этажа. В соседях у незаконной новостройки — шиномонтаж "Колесо" и автомойка Karcher.

Неизвестный застройщик начал работы на участке, не имея на это никаких разрешений. Это выяснилось после того, как обеспокоенные горожане попросили министерство строительства региона разъяснить, кто является застройщиком. В ответ ведомство сообщило, что разрешения на стройку в этом районе не выдавало, и ничего больше о ведущихся работах уточнить не смогло.

Согласно информации из Единого государственного реестра недвижимости, право собственности на земельный участок площадью 6,2 тыс. кв. м оформлено 24 июня 2019 г. на ООО "Инвестстроитель". Компанией в равных долях владеют руководитель фракции "Единая Россия" в совете депутатов Кировского внутригородского района Самары Александр Лашкин и Василий Ардалин — сын экс-министра транспорта, связи и автодорог Самарской области Бориса Ардалина.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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