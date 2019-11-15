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Тольяттинскому бизнесмену грозит штраф в 1 млн руб. за предложение полицейскому компьютера

ТОЛЬЯТТИ. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурором Комсомольского района Тольятти в отношении директора ООО "Профи-С" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Как сообщает надзорный орган, директор ООО предложил сотруднику полиции прекратить проверку в отношении фирмы по факту незаконной предпринимательской деятельности. За это он пообещал вознаграждение в виде персонального компьютера.

Материалы об административном правонарушении направлены в мировой суд.

Закон за такое нарушение предусматривает штрафа в размере не менее 1 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, в Тольятти зарегистрировано одно ООО "Профи-С". Оно находится на ул. Ярославской, 12 и специализируется на производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Его директором является Владимир Кипенко. Он же владеет 50% долей к компании, оставшаяся принадлежит Любови Бехтиной. В 2018 г. ООО выручило 2,6 млн руб., чистая прибыль составила 713 тыс. рублей.

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