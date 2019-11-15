Депутат госдумы Владимир Бурматов наградил самарских детей за экологическую сознательность

В пятницу, 15 ноября, в Самаре подвели годовые итоги социально-экологического проекта "Школа за раздельный сбор", реализуемого в рамках федерального партийного проекта "Чистая страна". В ДК "Победа" приехали дети более чем из 80 школ региона - это участники, которые больше всего отличились в мероприятиях, проходящих под эгидой проекта. Основная задача "Школы за раздельный сбор" - приучить детей к раздельному сбору мусора, в частности, пэт-тары. Для этого ГК "ЭкоВоз" - социальный партнер проекта - установила в школах-участниках специальные контейнеры. Кроме того, проводятся эко-уроки, экскурсии на мусороперерабатывающий завод "Повтор", расположенный в Тольятти. А год назад частью проекта стал первый экологический спектакль-комикс, который поставил театр "Дилижанс".

"Сейчас в "Школу за раздельный сбор" включились более ста образовательных учреждений региона, - рассказывает директор, депутат Самарской губернской думы, руководитель федерального проекта "Чистая страна" в Самарской области Денис Волков. - Наш проект поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который уделяет большое внимание вопросам реализации нацпроекта "Экология". И Самара в этом плане занимает очень хорошие позиции - наши практики берутся на вооружение на федеральном уровне. Так, например, на подведение итогов проекта "Школа за раздельный сбор" приехал депутат госдумы, координатор партийного проекта "Чистая Страна" по России Владимир Бурматов. Мы уверены, что он будет поддерживать нас в дальнейшем, ведь у нас много социально-экологических проектов: мы восстанавливаем лес, проводим субботники, занимаемся формированием экологической культуры населения".

В свою очередь, Владимир Бурматов подчеркнул, что в воспитательной работе важен системный подход. Именно его демонстрируют создатели "Школы за раздельный сбор", которые занимаются эко-воспитанием уже несколько лет. "Я в первый раз вижу такую экологическую активность школьников, - признается Бурматов. - И мне кажется правильным, когда молодежь поднимает проблему сохранения нашей планеты. У них будет уже другой менталитет, если их приучать с детства к раздельному сбору. И к тому, что мусор - это не что-то зловонное, гниющее по 600 лет на полигонах, а рабочая субстанция, которую нужно сортировать и раскладывать по разным контейнерам. И тогда из отходов можно будет сделать много полезных вещей, а наша планета не будет страдать. И дети, главное, смогут объяснить это родителям".

Владимир Бурматов вместе с Денисом Волковым наградили победителей проекта и пожелали им и дальше оставаться сознательными, активными людьми. А в качестве подарка зрителям организаторы представили новую "фишку" проекта - гимн о сохранении нашей планеты. Его исполнили полуфиналистка пятого сезона проекта "Голос. Дети" Елизавета Лабодина и известный тольяттинский рэпер Дима Dew.