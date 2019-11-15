В Самарской области двух мужчин осудили за незаконную рыбалку

Приволжский районный суд рассмотрел уголовное дело двух жителей Самарской области, которых обвиняли в запрещенной рыбалке (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В сентябре 2019 г. мужчины установили сеть, что запрещено законом, в акватории Волги и поймали около 20 речных обитателей. Ущерб составил более 34 тыс. рублей.

Мужчин задержали с поличным. Они полностью признали вину.

Во время расследования один из подозреваемых возместил половину ущерба. Его в итоге обязали выплатить штраф 360 тыс. рублей.

Другого подсудимого с учетом рецидива преступлений приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком год.

Кроме того, суд удовлетворил иск Сызранского транспортного прокурора о взыскании с осужденных в пользу государства причиненного материального ущерба — более 17 тыс. рублей.