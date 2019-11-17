16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Доме-музее В. И. Ленина открылась выставка "Новый год по-советски" Музей Эльдара Рязанова отметит день рождения режиссера В Москве открылась выставка, посвященная памяти великого князя Дмитрия Донского Представительство филиала Третьяковки разместится в бывшем здании Cosmotheca На проектирование планетария в Самаре выделят более 16 млн рублей

Музеи и выставки Культура

В Доме-музее В. И. Ленина открылась выставка "Новый год по-советски"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В филиале музея им. П. В. Алабина — Доме-музее В. И. Ленина — в преддверии новогодних праздников открылась выставка "Новый год по-советски", сообщает министерство культуры Самарской области.

Фото: министерство культуры Самарской области

Сотрудники Дома-музея В. И. Ленина начали готовить выставку еще в январе, когда обратились к жителям города через социальные сети с просьбой поделиться атрибутами новогоднего праздника из домашних коллекций — элементами новогоднего декора, елочными игрушками, гирляндами, костюмами и т. д.

"Мы получили много откликов от наших посетителей, жителей Самары, а некоторые предметы были даже переданы в музей навсегда", — рассказывает о подготовке этой поистине ностальгической выставки заведующая Домом-музеем В. И. Ленина Майя Образцова.

Пространство музея в рамках выставки организовано хронологически и призвано показать гостям все вехи советского новогоднего праздника. Прологом стала знаменитая "Ленинская елка": самодельные украшения — вырезанные из бумаги и картона фигурки животных, звезды, фрукты — реконструированы по сохранившейся фотографии легендарной "елки в Сокольниках" 1919 года.

Еще одна значимая веха — шесть лет запрета на празднование Нового года и Рождества в СССР после смерти В. И. Ленина. В экспозиции представлены плакаты, статьи, рассказы, агитирующие советских людей отказаться от этого "буржуазного" праздника. Однако уже в 1936 г. Новый год был "помилован" и возвращен людям, именно тогда начали складываться основные традиции, сохранившиеся до сих пор. К этому периоду относится появление Снегурочки, канонизируется ее костюм, как и костюм самого Деда Мороза, складывается "сценарий" праздника, становятся традиционными некоторые блюда.

Помимо этого, среди экспонатов выставки — новогодние игрушки, выпущенные в советский период, карнавальные костюмы и маски для детских утренников, поздравительные открытки.

Выставочное пространство, наполненное украшениями в советской новогодней традиции, которые отражают неповторимое лицо своего времени, позволит гостям ощутить атмосферу советского праздника.
Выставка включает в себя интерактив: в рамках экскурсии посетители смогут принять участие в викторинах, угадать популярные новогодние фильмы и их персонажей.

Стоимость билетов: детский, студенческий, пенсионный с экскурсионным обслуживанием — 150 руб., детский, студенческий, пенсионный входной — 75 руб. Взрослый с экскурсионным обслуживанием — 200 руб., взрослый входной — 100 руб.

Выставка продлится до 15 января 2020 года.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1