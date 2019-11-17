В Доме-музее В. И. Ленина открылась выставка "Новый год по-советски"

В филиале музея им. П. В. Алабина — Доме-музее В. И. Ленина — в преддверии новогодних праздников открылась выставка "Новый год по-советски", сообщает министерство культуры Самарской области.

Сотрудники Дома-музея В. И. Ленина начали готовить выставку еще в январе, когда обратились к жителям города через социальные сети с просьбой поделиться атрибутами новогоднего праздника из домашних коллекций — элементами новогоднего декора, елочными игрушками, гирляндами, костюмами и т. д.

"Мы получили много откликов от наших посетителей, жителей Самары, а некоторые предметы были даже переданы в музей навсегда", — рассказывает о подготовке этой поистине ностальгической выставки заведующая Домом-музеем В. И. Ленина Майя Образцова.

Пространство музея в рамках выставки организовано хронологически и призвано показать гостям все вехи советского новогоднего праздника. Прологом стала знаменитая "Ленинская елка": самодельные украшения — вырезанные из бумаги и картона фигурки животных, звезды, фрукты — реконструированы по сохранившейся фотографии легендарной "елки в Сокольниках" 1919 года.

Еще одна значимая веха — шесть лет запрета на празднование Нового года и Рождества в СССР после смерти В. И. Ленина. В экспозиции представлены плакаты, статьи, рассказы, агитирующие советских людей отказаться от этого "буржуазного" праздника. Однако уже в 1936 г. Новый год был "помилован" и возвращен людям, именно тогда начали складываться основные традиции, сохранившиеся до сих пор. К этому периоду относится появление Снегурочки, канонизируется ее костюм, как и костюм самого Деда Мороза, складывается "сценарий" праздника, становятся традиционными некоторые блюда.

Помимо этого, среди экспонатов выставки — новогодние игрушки, выпущенные в советский период, карнавальные костюмы и маски для детских утренников, поздравительные открытки.

Выставочное пространство, наполненное украшениями в советской новогодней традиции, которые отражают неповторимое лицо своего времени, позволит гостям ощутить атмосферу советского праздника.

Выставка включает в себя интерактив: в рамках экскурсии посетители смогут принять участие в викторинах, угадать популярные новогодние фильмы и их персонажей.

Стоимость билетов: детский, студенческий, пенсионный с экскурсионным обслуживанием — 150 руб., детский, студенческий, пенсионный входной — 75 руб. Взрослый с экскурсионным обслуживанием — 200 руб., взрослый входной — 100 руб.

Выставка продлится до 15 января 2020 года.