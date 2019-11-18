В музее Алабина пройдет научно-практическая конференция "Самарский край в истории России"

25-27 ноября в музее им. П. В. Алабина состоится Седьмая Межрегиональная научно-практическая конференция "Самарский край в истории России", посвященная 195-летию со дня рождения почетного гражданина Самары, основателя Самарского областного историко-краеведческого музея Петра Алабина, сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Торжественное открытие конференции состоится 25 ноября в 13:00 в кинозале музея Алабина. На конференции будут рассмотрены проблемы исторического и естественнонаучного краеведения, вопросы, связанные с формированием и изучением музейных коллекций, современными направлениями в области новейших технологий в музейном деле, этнокультурным многообразием Самарского края. Также на мероприятии обсудят результаты археологических исследований в Самарской области и других регионах.

В конференции ожидается участие около 120 человек. Среди участников — ученые-преподаватели вузов, работники научных учреждений, сотрудники государственных и муниципальных музеев, краеведы, которые представляют не только Самарский регион, но и города Москву, Санкт-Петербург, Казань, Свияжск, Ульяновск, Саратов.

27 ноября в рамках конференции в Доме-музее В. И. Ленина с 10:00 до 12:00 впервые будет проведена ридинг-группа "Читаем Алабина вместе. Четыре войны: Походные записки в 1849, 1853, 1854-56, 1877-78 гг. Часть 3. Защита Севастополя". Вместе с экспертами-историками будем размышлять о значимости и актуальности текстов Петра Алабина для современных исследователей событий Крымской войны в год 165-летия начала обороны Севастополя и 150-летия создания по инициативе П. В. Алабина музея Севастопольской обороны. Чтецами выступают студенты театрального факультета Самарского государственного института культуры.

27 ноября в кинозале музея состоится открытая лекция-концерт "Хранитель старины…" с презентацией фольклорного наследия Самарской области из аудиоархива этнографа М. И. Чувашева с участием творческих коллективов.

Участники конференции познакомятся с выставкой "Коллекционируя Самару" из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина.