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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"Самарский Стройфарфор" следует европейским трендам

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершила свою работу ХII межрегиональная выставка дизайна и строительства "Interioroom". Архитекторам, дизайнерам и просто тем, кто планирует делать ремонт, представили модные интерьерные решения, в том числе трендовые коллекции сантехники и керамогранита завода "Самарский Стройфарфор".

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

"Самарский Стройфарфор" производит керамогранит торговых марок Kerranova и Grasaro и сантехнику торговых марок Sanita Luxe и Sanita. Продукция "Самарского Стройфарфора" отличается современным дизайном и при высоком качестве продукции успешно конкурирует с европейскими производителями. Недавно умывальник самарского завода получил дизайнерскую премию Best for Life Design Award в номинации "Промышленный дизайн" в Италии, а награду вручал один из самых известных дизайнеров мира Карим Рашид. "На сегодняшний день мы одни из немногих, кто на российском рынке выпускает сантехнику с учетом европейских трендов. А тренды таковы, что их очень сложно воспроизвести технологически. Это тонкие линии, строгая геометрия. И наш завод модернизирует производство, чтобы следовать этим тенденциям", — отметила Марина Служаева, руководитель подразделения развития торговых марок Sanita Luxe и Sanita.

Еще одним преимуществом продукции "Самарского Стройфарфора" является ценовая политика. Валентина Няппи, дизайнер студии дизайна и интерьера "leevaa_design", с сантехникой и керамогранитом завода работает давно: "Здесь хорошее соотношение цены и качества. Наш основной клиент — это человек, который покупает свое первое жилье. В основном это молодые семьи, и бюджет очень часто не позволяет покупать что-то дорогостоящее, а данный производитель предлагает очень интересные решения при доступной цене".

Посетители выставки познакомились с последними коллекциями сантехники и керамогранита самарского предприятия. Оригинально был оформлен выставочный стенд: он представлял собой часть лобби отеля и гостиничного номера, в отделке которого были использованы керамогранит и сантехника "Самарского Стройфарфора". Рядом, на главной сцене выставочного комплекса, проходили выступления экспертов, которые познакомили участников деловой программы с трендами будущего года.

"Нам хотелось бы поделиться с архитекторами и дизайнерами тем, что будет в тренде в следующем году в формировании интерьера. Это имитация бетона, бетон в сочетании с деревом, решения в стиле лофт и классический мрамор, — рассказала Елена Бойко, руководитель направления разработки и продвижения ТМ Kerranova и ТМ Grasaro. — Но при этом хотела бы посоветовать дизайнерам не только следовать моде. Интерьер должен быть удобен и учитывать интересы клиентов, для которых он создается".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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