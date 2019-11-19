СМИ: Правительство области хочет сократить бюджетное финансирование "Крыльям Советов"

Заместитель губернатора Александр Фетисов рассказал, что бюджет ФК "Крылья Советов" на сезон-2020/21 останется без изменений и составит около 1,6 млрд рублей. При этом половина средств должна прийти от частных инвесторов, пишет iz.ru.

Общий бюджет клуба на будущий календарный год не претерпит существенных изменений. Его расходная часть будет, как и прежде, 1,6 млрд рублей. "Бюджет останется на уровне нынешнего года, — сообщил Александр Фетисов. — Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров".

По словам чиновника, 2/3 нынешнего бюджета "Крыльев" обеспечивается за счет региона, 1/3 — за счет привлеченных инвесторов.

"Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить нагрузку на область, — подчеркнул Александр Фетисов. — Задача на следующий год — достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую — частные партнеры".