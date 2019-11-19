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Театр Культура

В Театре оперы и балета рассказали о планах на фестиваль Volga Stage и создании капеллы

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, состоялась встреча руководства Театра оперы и балета с журналистами. В ней приняли участие гендиректор театра Сергей Филиппов, художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, управляющий балетной труппой Валерий Коньков, главный хормейстер Максим Пожидаев, заведующий балетом Алексей Семенов. На встрече обсудили итоги VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума и планы на ближайший год.

Фото: Антон СЕНЬКО

Сергей Филиппов рассказал об участии в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он отметил, что сейчас в театре будет уделяться особое внимание репертуарной политике, что театр должен стать демократичнее. Уже сейчас планируются гастроли труппы по городам области, и не только крупным театральным площадкам в Тольятти и Сызрани, но и по небольшим населенным пунктам. Также в задачах театра — задействовать в полной мере Малую сцену.

Евгений Хохлов рассказал о будущих премьерах. В апреле 2020 г. состоится премьера оперы "Бал-маскарад". В этом же сезоне зрители увидят балет "Ленинградская симфония", который ставился в Куйбышевском театре в честь 40-летия Победы. Планируется масштабный оперный фестиваль под открытым небом в амфитеатре на склоне у Площади Славы Volga Stage. А уже в это воскресенье состоится  спектакль "Флория Тоска" со звездой европейской оперы Евгенией Муравьевой.

Алексей Семенов ответил на вопросы журналистов о том, что его привело на работу в Самару из Петербурга: он рассказал, что это, в первую очередь, амбиции. По его мнению,  самарская балетная труппа имеет шансы стать конкурентоспособной на столичном уровне.

Максим Пожидаев отметил, что в своей работе будет придерживаться принципа, когда оперный хор это не только дополнение к солистам, но и самостоятельная творческая единица. На встрече с журналистами дирекция раскрыла планы на создание своей отдельной капеллы для хора. Обновленный хор продемонстрирует свои возможности на премьере кантаты Карла Орфа "Кармина Бурана" на Малой сцене уже в январе 2020 года.

Валерий Коньков рассказал, что сейчас у балетной труппы еще есть трудности, но они не помешают ему успешно работать. Как пример успеха был приведен балет "Бахчисарайский фонтан", который Валерий Коньков помогал ставить Дарье Павленко. Напомним, что в театре скоро состоится премьера балета "Наяда и рыбак".

Не обойдется в этом году театр и без масштабной новогодней кампании, которая пройдет с 22 декабря по 8 января.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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