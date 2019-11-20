16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ботанический сад получил статус особо охраняемой территории В Самаре устранили утечку на водоводе, оставившую без воды 70 домов "Развитие Управленческого приостановлено": в поселке Самары ждут нового водовода В Самарской области не будут утеплять фасады за счет Фонда капремонта В пос. Рубежный появилось новое пространство для спорта и отдыха

ЖКХ и благоустройство Общество

Вопросы безопасности охранных зон инженерных сетей обсудили за круглым столом

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В объединенном пресс-центре "Волжской коммуны" и ТРК "Губерния" состоялся круглый стол, в ходе которого представители самарских ресурсоснабжающих организаций и прокуратуры обсудили вопросы обеспечения безопасности охранных зон и стабильного снабжения потребителей современными благами цивилизации.

Фото: Андрей Савельев

Охранные зоны

Далеко не каждый обыватель задумывается о возможных последствиях, посещая стихийные рынки или оставляя свой автомобиль на ночь на несанкционированной парковке. Мысль о том, что на этой территории могут быть расположены инженерные коммуникации, которые иногда могут выходить из строя, не приходит нам в головы. И зря. Ведь в один "прекрасный" момент может произойти авария, которая приведет к тому, что главных благ цивилизации — света, тепла и воды лишатся десятки и сотни тысяч самарцев. И намного страшнее, как это уже неоднократно случалось, если из-за этого пострадает чья-та жизнь.

В последнее время на территории Самарской области неуклонно растет число нарушений охранных зон, когда под линиями электропередачи появляются стихийные свалки мусора, парковки, различные капитальные строения, металлические гаражи и т.п. На сетях канализации, тепло- и водоснабжения до недавнего времени устанавливали детские игровые площадки, торговые объекты и даже малые архитектурные формы.

Рынков в зоне риска быть не должно

К слову, один из объектов торговли, который совсем недавно был принудительно выведен из "зоны риска" — это рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной.

"В начале ноября были снесены торговые ряды ООО "Спарта", находящиеся непосредственно на подземной трассе, снабжающей Советский район Самары горячей водой и теплом, — комментирует прокурор Советского района Самары Олег Алексеев. — Горячая вода под огромным давлением, а также пар, которые в любой момент могли вырваться наружу и стать причиной травм или даже смерти граждан. С другой стороны, если оперативно не обеспечить доступ аварийным бригадам к месту прорыва, целые районы города могли бы надолго остаться без воды, тепла и света".

По словам прокурора района, в 2017 году в одностороннем порядке городским департаментом имущества был расторгнут договор на аренду участка. Затем последовало длительное судебное разбирательство, так как в добровольном порядке собственник демонтировать свои павильоны отказывался. И все же Фемида вынесла единственное верное решение, и сегодня улица расчищена под присмотром судебных приставов.

"Следующей территорией, которая будет освобождена от торговых объектов, в ближайшие дни станет перекресток улиц XXII Партсъезда и Красных Коммунаров, — говорит Алексеев. — Договор аренды между тем же ООО "Спарта" и областным министерством имущественных отношений заключался в 2012 году, но в дальнейшем был также расторгнут".

Вместе в властью

Прокурор Советского района отмечает, что у городской администрации имеется право на вывоз гаражей и контейнеров. "Если собственник не принимает мер по их самостоятельному демонтажу, то город заключает договор с подрядной организацией, которая в присутствии участкового и представителя районной администрации вскрывает гараж, описывает имущество и вывозит конструкцию на специализированную штрафстоянку. Что же касается размещения детских площадок на территории охранных зон, то здесь начинаются наши полномочия. Я призываю ресурсные организации направлять свои обращения в прокуратуру города и области", — говорит Олег Алексеев, уточняя, что на сайте областной прокуратуры есть специальный раздел, где это обращение можно оставить в электронной форме.

фото предоставлено ПАО "МРСК Волги"

Заместитель директора — главный инженер филиала "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — "Самарские сети" Александр Панчиков отметил еще одну торговую точку в Самаре, которую в скором времени, судя по всему, ждет судьба рынка на Авроре. Это рынок на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе. "Мы давно ведем переговоры со структурами, которые могут повлиять на прекращение деятельности этой торговой точки, — заметил энергетик. — В последнее время эта работа активизировалась благодаря подключению прокуратуры, а также по причине произошедшего недавно пожара в одном из торговых павильонов. Хорошо, что не произошло перекрытия линии, которое могло привести к обесточиванию четверти Самары — от проспекта Кирова до Полевой".

Как отметил Александр Панчиков, вопрос размещения объектов в охранных зонах воздушных линий электропередачи стоит сегодня очень остро. "Помимо несоблюдения федерального законодательства, нарушения охранных зон препятствуют техническому обслуживанию линий электропередачи, затрудняют ремонт объектов электросетевого хозяйства, могут привести к обесточиванию потребителей, в том числе социально значимых объектов, а также создают угрозу жизни и здоровью людей", — отметил он.

К слову, работа "Самарских сетей" подразумевает не только бытовых потребителей. Компания обслуживает электротранспорт, а также другие коммунальные предприятия города, так что авария на ЛЭП способна повлечь отключение жизненно-важных систем мегаполиса. "Мы стараемся пресекать все виды несанкционированных работ в охранной зоне, — предупреждает Панчиков. — И задействованным лицам не надо забывать, что это в первую очередь опасно для них самих. Подобные ЧП часто приводят к смертельным или травмирующим случаям. Мы неоднократно фиксировали повреждения грузоподъемной техники, одна из подобных ситуаций произошла на рынке строительных материалов на Ракитовском шоссе в процессе разгрузочных работ. Тогда из-за перекрытия ЛЭП произошел сбой в работе оборудования Самарской ТЭЦ".

Угроза теплоснабжению

Как заметил исполнительный директор АО "Предприятие тепловых сетей" Айдар Ильясов, специалисты компании Т Плюс на территории области обслуживают в общей сложности более 2 тыс. км тепловых сетей, и вполне логично, что наиболее высокая концентрация всех видов коммуникаций зафиксирована в Самаре. По данным предприятия, в областном центре теплоснабжению горожан угрожают свыше тысячи объектов. Причем около 50% нарушений теплоэнергетиками зафиксировано в Промышленном районе.

"Среди нарушителей есть и крупные здания, — утверждает Ильясов. — В частности, пристрой пятиэтажного офисного центра на ул. Панова, 38а своим фундаментом расположился прямо на канале теплотрассы, по которой тепло поступает в 16 жилых многоэтажных домов. Вес фундамента существенно увеличивает риск порыва теплотрассы. В феврале 2015 года здесь уже произошло повреждение, которое едва не оставило без тепла около тысячи самарцев. Другой факт — торговый комплекс на пересечении улиц Маломосковской и Революционной. Он расположен на магистрали диаметром 700 мм".

Опасность заключается не только в том, что в случае возникновения повреждения теплосети данные сооружения пострадают сами. Проведение ремонтных работ будет затруднено, увеличится вероятность возникновения ЧП с ремонтным персоналом. Достаточно вспомнить случай 2012 года, когда при перекладке теплотрассы по Заводскому шоссе в ремонтную траншею обрушились задние стены четырех гаражей, установленных в охранной зоне тепломагистрали. По счастливой случайности тогда никто не пострадал.

"В своей работе мы руководствуемся типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, — продолжает Айдар Ильясов. — В них жестко регламентирована охранная зона от края строительных конструкций — три метра. Соответственно, при проведении земляных работ нам необходимо это минимальное расстояние".

Порядок — гарантия безопасности

Сегодня специалисты АО "ПТС" и филиала "Самарский" Т Плюс продолжают выявлять незаконные строения, расположенные в охранных зонах. Если говорить про рынки, то помимо торговых рядов на Авроре, которые сегодня благополучно демонтированы, в компании отмечают рынок на ул. Ташкентской — между ул. Стара Загора и пр. Карла Маркса. Речь идет и о незаконных парковках. "Дело в том, что конструкция тепловых сетей не предусматривает повышенной динамической нагрузки, которую оказывают на коммуникации автомобили. Именно поэтому у нас запрещено парковаться на газонах, где в большинстве случаев и пролегают коммуникации", — утверждает Ильясов.

Борьбу с нарушением охранных зон постоянно ведут и специалисты "РКС-Самара".

"Гаражи, киоски значительно увеличивают время устранения технологических сбоев на сетях. Сотни и тысячи самарцев вынуждены находиться без холодной воды, пока администрация района ищет владельцев и убирает эти незаконные постройки. Если на водопроводе происходит авария, и по приезду на место наши службы обнаруживают, что доступ к нему затруднен, то вместо нескольких часов на устранение проблемы у нас может уйти несколько суток", — отмечает главный инженер "РКС — Самара" Игорь Давыдов.

Один из недавних примеров — авария на Первой линии 9-й просеки, когда из-за повреждения линии диаметром 300 мм специалисты компании вынуждены были отключить от водоснабжения более 50 коттеджей и школу-интернат для инвалидов. Приступить к аварийным работам коммунальщикам не позволил кирпичный забор и расположенное за ним капитальное строение, под которые уходили водопроводные линии. "Три дня мы были вынуждены подвозить в этот район воду в бойлерах, пока переподключали схему подачи воды на временную схему. Сейчас мы собираем пакет документов и будем готовить исковое заявление к собственнику этого земельного участка", — говорит Игорь Давыдов.

И все же самая главная проблема, по мнению участников круглого стола, — в несогласованности действий. Муниципалитеты сегодня это понимают, и перед тем как разместить новые архитектурные формы или детские площадки, в том числе в рамках проекта "Комфортная городская среда", обращаются за согласованием границ участков.

Ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, могут провести комплекс мероприятий чтобы объект благоустройства сместился в сторону коммуникаций на метр-полтора. Но опять же, они обязаны знать об этих планах, чтобы предотвратить последствия, которые могут выразиться как в отключении абонентов от благ цивилизации, а также минимизировать риски для здоровья и жизни граждан.

 

Олег Алексеев, прокурор Советского района Самары:

— Задача прокуратуры — следить за соблюдением требований закона при размещении объектов, ведущих хозяйственную деятельность, а также правил благоустройства, которые утверждены решением думы Самара от 8 августа 2019 года. Они предписывают, что в охранных зонах подземных и надземных инженерных сетей коммуникаций расположение различных зданий и сооружений запрещено. Мы следим за тем, чтобы муниципалитет принимал своевременные меры по устранению таких нарушений.

 

Александр Панчиков, заместитель директора — главный инженер филиала "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — "Самарские сети":

— Сегодня в России продолжает действовать постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г., в пунктах 8 и 9 которого указан исчерпывающий перечень объектов, которые запрещено размещать в охранной зоне, в их числе — рынки, автозаправки, детские площадки и прочее. Однако из-за игнорирования хозяйствующими субъектами требований федерального законодательства, причем иногда сознательного, реальной опасности подвергается жизнь людей.

 

Айдар Ильясов, исполнительный директор АО "Предприятие тепловых сетей":

— Никакие коммуникации не застрахованы от технических сбоев. Самовольно установленные гаражи и сараи не только затягивают работы по восстановлению теплоснабжения потребителей, но и грозят затоплением имущества собственника. Но, пожалуй, самые вопиющие случаи нарушения норм — это установка на тепловых сетях детских площадок. В одной только Самаре мы имеем 36 подобных фактов. Сложность не только в том, что при аварии нам необходимо демонтировать эти конструкции, которые потом выходят из строя. Намного важнее — опасность травмирования детей при выходе горячей воды на поверхность. При аварии ребенок может растеряться, и исход может оказаться самым плачевным.

 

Игорь Давыдов, главный инженер "РКС - Самара":

— Если при строительстве автосервиса, автопарковки или любого другого объекта в охранной зоне была повреждена линия горячего или холодного водоснабжения, то виновник будет вынужден компенсировать затраты ресурсоснабжающей организации по ремонту сетей. И как показывает практика, в 90% случаев эти вопросы решаются в досудебном порядке, так как скрыть следы здесь попросту невозможно.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1