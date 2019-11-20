Вопросы безопасности охранных зон инженерных сетей обсудили за круглым столом

В объединенном пресс-центре "Волжской коммуны" и ТРК "Губерния" состоялся круглый стол, в ходе которого представители самарских ресурсоснабжающих организаций и прокуратуры обсудили вопросы обеспечения безопасности охранных зон и стабильного снабжения потребителей современными благами цивилизации.

Охранные зоны

Далеко не каждый обыватель задумывается о возможных последствиях, посещая стихийные рынки или оставляя свой автомобиль на ночь на несанкционированной парковке. Мысль о том, что на этой территории могут быть расположены инженерные коммуникации, которые иногда могут выходить из строя, не приходит нам в головы. И зря. Ведь в один "прекрасный" момент может произойти авария, которая приведет к тому, что главных благ цивилизации — света, тепла и воды лишатся десятки и сотни тысяч самарцев. И намного страшнее, как это уже неоднократно случалось, если из-за этого пострадает чья-та жизнь.

В последнее время на территории Самарской области неуклонно растет число нарушений охранных зон, когда под линиями электропередачи появляются стихийные свалки мусора, парковки, различные капитальные строения, металлические гаражи и т.п. На сетях канализации, тепло- и водоснабжения до недавнего времени устанавливали детские игровые площадки, торговые объекты и даже малые архитектурные формы.

Рынков в зоне риска быть не должно

К слову, один из объектов торговли, который совсем недавно был принудительно выведен из "зоны риска" — это рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной.

"В начале ноября были снесены торговые ряды ООО "Спарта", находящиеся непосредственно на подземной трассе, снабжающей Советский район Самары горячей водой и теплом, — комментирует прокурор Советского района Самары Олег Алексеев. — Горячая вода под огромным давлением, а также пар, которые в любой момент могли вырваться наружу и стать причиной травм или даже смерти граждан. С другой стороны, если оперативно не обеспечить доступ аварийным бригадам к месту прорыва, целые районы города могли бы надолго остаться без воды, тепла и света".

По словам прокурора района, в 2017 году в одностороннем порядке городским департаментом имущества был расторгнут договор на аренду участка. Затем последовало длительное судебное разбирательство, так как в добровольном порядке собственник демонтировать свои павильоны отказывался. И все же Фемида вынесла единственное верное решение, и сегодня улица расчищена под присмотром судебных приставов.

"Следующей территорией, которая будет освобождена от торговых объектов, в ближайшие дни станет перекресток улиц XXII Партсъезда и Красных Коммунаров, — говорит Алексеев. — Договор аренды между тем же ООО "Спарта" и областным министерством имущественных отношений заключался в 2012 году, но в дальнейшем был также расторгнут".

Вместе в властью

Прокурор Советского района отмечает, что у городской администрации имеется право на вывоз гаражей и контейнеров. "Если собственник не принимает мер по их самостоятельному демонтажу, то город заключает договор с подрядной организацией, которая в присутствии участкового и представителя районной администрации вскрывает гараж, описывает имущество и вывозит конструкцию на специализированную штрафстоянку. Что же касается размещения детских площадок на территории охранных зон, то здесь начинаются наши полномочия. Я призываю ресурсные организации направлять свои обращения в прокуратуру города и области", — говорит Олег Алексеев, уточняя, что на сайте областной прокуратуры есть специальный раздел, где это обращение можно оставить в электронной форме.

фото предоставлено ПАО "МРСК Волги"

Заместитель директора — главный инженер филиала "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — "Самарские сети" Александр Панчиков отметил еще одну торговую точку в Самаре, которую в скором времени, судя по всему, ждет судьба рынка на Авроре. Это рынок на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе. "Мы давно ведем переговоры со структурами, которые могут повлиять на прекращение деятельности этой торговой точки, — заметил энергетик. — В последнее время эта работа активизировалась благодаря подключению прокуратуры, а также по причине произошедшего недавно пожара в одном из торговых павильонов. Хорошо, что не произошло перекрытия линии, которое могло привести к обесточиванию четверти Самары — от проспекта Кирова до Полевой".

Как отметил Александр Панчиков, вопрос размещения объектов в охранных зонах воздушных линий электропередачи стоит сегодня очень остро. "Помимо несоблюдения федерального законодательства, нарушения охранных зон препятствуют техническому обслуживанию линий электропередачи, затрудняют ремонт объектов электросетевого хозяйства, могут привести к обесточиванию потребителей, в том числе социально значимых объектов, а также создают угрозу жизни и здоровью людей", — отметил он.

К слову, работа "Самарских сетей" подразумевает не только бытовых потребителей. Компания обслуживает электротранспорт, а также другие коммунальные предприятия города, так что авария на ЛЭП способна повлечь отключение жизненно-важных систем мегаполиса. "Мы стараемся пресекать все виды несанкционированных работ в охранной зоне, — предупреждает Панчиков. — И задействованным лицам не надо забывать, что это в первую очередь опасно для них самих. Подобные ЧП часто приводят к смертельным или травмирующим случаям. Мы неоднократно фиксировали повреждения грузоподъемной техники, одна из подобных ситуаций произошла на рынке строительных материалов на Ракитовском шоссе в процессе разгрузочных работ. Тогда из-за перекрытия ЛЭП произошел сбой в работе оборудования Самарской ТЭЦ".

Угроза теплоснабжению

Как заметил исполнительный директор АО "Предприятие тепловых сетей" Айдар Ильясов, специалисты компании Т Плюс на территории области обслуживают в общей сложности более 2 тыс. км тепловых сетей, и вполне логично, что наиболее высокая концентрация всех видов коммуникаций зафиксирована в Самаре. По данным предприятия, в областном центре теплоснабжению горожан угрожают свыше тысячи объектов. Причем около 50% нарушений теплоэнергетиками зафиксировано в Промышленном районе.

"Среди нарушителей есть и крупные здания, — утверждает Ильясов. — В частности, пристрой пятиэтажного офисного центра на ул. Панова, 38а своим фундаментом расположился прямо на канале теплотрассы, по которой тепло поступает в 16 жилых многоэтажных домов. Вес фундамента существенно увеличивает риск порыва теплотрассы. В феврале 2015 года здесь уже произошло повреждение, которое едва не оставило без тепла около тысячи самарцев. Другой факт — торговый комплекс на пересечении улиц Маломосковской и Революционной. Он расположен на магистрали диаметром 700 мм".

Опасность заключается не только в том, что в случае возникновения повреждения теплосети данные сооружения пострадают сами. Проведение ремонтных работ будет затруднено, увеличится вероятность возникновения ЧП с ремонтным персоналом. Достаточно вспомнить случай 2012 года, когда при перекладке теплотрассы по Заводскому шоссе в ремонтную траншею обрушились задние стены четырех гаражей, установленных в охранной зоне тепломагистрали. По счастливой случайности тогда никто не пострадал.

"В своей работе мы руководствуемся типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, — продолжает Айдар Ильясов. — В них жестко регламентирована охранная зона от края строительных конструкций — три метра. Соответственно, при проведении земляных работ нам необходимо это минимальное расстояние".

Порядок — гарантия безопасности

Сегодня специалисты АО "ПТС" и филиала "Самарский" Т Плюс продолжают выявлять незаконные строения, расположенные в охранных зонах. Если говорить про рынки, то помимо торговых рядов на Авроре, которые сегодня благополучно демонтированы, в компании отмечают рынок на ул. Ташкентской — между ул. Стара Загора и пр. Карла Маркса. Речь идет и о незаконных парковках. "Дело в том, что конструкция тепловых сетей не предусматривает повышенной динамической нагрузки, которую оказывают на коммуникации автомобили. Именно поэтому у нас запрещено парковаться на газонах, где в большинстве случаев и пролегают коммуникации", — утверждает Ильясов.

Борьбу с нарушением охранных зон постоянно ведут и специалисты "РКС-Самара".

"Гаражи, киоски значительно увеличивают время устранения технологических сбоев на сетях. Сотни и тысячи самарцев вынуждены находиться без холодной воды, пока администрация района ищет владельцев и убирает эти незаконные постройки. Если на водопроводе происходит авария, и по приезду на место наши службы обнаруживают, что доступ к нему затруднен, то вместо нескольких часов на устранение проблемы у нас может уйти несколько суток", — отмечает главный инженер "РКС — Самара" Игорь Давыдов.

Один из недавних примеров — авария на Первой линии 9-й просеки, когда из-за повреждения линии диаметром 300 мм специалисты компании вынуждены были отключить от водоснабжения более 50 коттеджей и школу-интернат для инвалидов. Приступить к аварийным работам коммунальщикам не позволил кирпичный забор и расположенное за ним капитальное строение, под которые уходили водопроводные линии. "Три дня мы были вынуждены подвозить в этот район воду в бойлерах, пока переподключали схему подачи воды на временную схему. Сейчас мы собираем пакет документов и будем готовить исковое заявление к собственнику этого земельного участка", — говорит Игорь Давыдов.

И все же самая главная проблема, по мнению участников круглого стола, — в несогласованности действий. Муниципалитеты сегодня это понимают, и перед тем как разместить новые архитектурные формы или детские площадки, в том числе в рамках проекта "Комфортная городская среда", обращаются за согласованием границ участков.

Ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, могут провести комплекс мероприятий чтобы объект благоустройства сместился в сторону коммуникаций на метр-полтора. Но опять же, они обязаны знать об этих планах, чтобы предотвратить последствия, которые могут выразиться как в отключении абонентов от благ цивилизации, а также минимизировать риски для здоровья и жизни граждан.

Олег Алексеев, прокурор Советского района Самары:

— Задача прокуратуры — следить за соблюдением требований закона при размещении объектов, ведущих хозяйственную деятельность, а также правил благоустройства, которые утверждены решением думы Самара от 8 августа 2019 года. Они предписывают, что в охранных зонах подземных и надземных инженерных сетей коммуникаций расположение различных зданий и сооружений запрещено. Мы следим за тем, чтобы муниципалитет принимал своевременные меры по устранению таких нарушений.

Александр Панчиков, заместитель директора — главный инженер филиала "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — "Самарские сети":

— Сегодня в России продолжает действовать постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г., в пунктах 8 и 9 которого указан исчерпывающий перечень объектов, которые запрещено размещать в охранной зоне, в их числе — рынки, автозаправки, детские площадки и прочее. Однако из-за игнорирования хозяйствующими субъектами требований федерального законодательства, причем иногда сознательного, реальной опасности подвергается жизнь людей.

Айдар Ильясов, исполнительный директор АО "Предприятие тепловых сетей":

— Никакие коммуникации не застрахованы от технических сбоев. Самовольно установленные гаражи и сараи не только затягивают работы по восстановлению теплоснабжения потребителей, но и грозят затоплением имущества собственника. Но, пожалуй, самые вопиющие случаи нарушения норм — это установка на тепловых сетях детских площадок. В одной только Самаре мы имеем 36 подобных фактов. Сложность не только в том, что при аварии нам необходимо демонтировать эти конструкции, которые потом выходят из строя. Намного важнее — опасность травмирования детей при выходе горячей воды на поверхность. При аварии ребенок может растеряться, и исход может оказаться самым плачевным.

Игорь Давыдов, главный инженер "РКС - Самара":

— Если при строительстве автосервиса, автопарковки или любого другого объекта в охранной зоне была повреждена линия горячего или холодного водоснабжения, то виновник будет вынужден компенсировать затраты ресурсоснабжающей организации по ремонту сетей. И как показывает практика, в 90% случаев эти вопросы решаются в досудебном порядке, так как скрыть следы здесь попросту невозможно.