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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали пьяного водителя, уже судимого за нетрезвую езду

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти задержали 27-летнего местного жителя, который управлял автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Находясь на маршруте патрулирования в Автозаводском районе правоохранители за нарушение ПДД остановили автомобиль ВАЗ-2114. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, но мужчина от прохождения процедуры отказался. Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что в декабре 2016 г. данный мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно с лишением права управления транспортным средством сроком на два года.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Его машина помещена на специализированную стоянку.

В настоящее время дознавателями Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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