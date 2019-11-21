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Пищевая промышленность АПК и пищепром

РАР приостановило действие еще трех лицензий винзавода "Тольяттинский"

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Росалкогольрегулирование ввело новые санкции в отношении винзавода "Тольяттинский", пишет "Самарское обозрение".

Напомним, производство фруктовых вин в Тольятти остановлено с апреля 2019 года. В конце июля была аннулирована лицензия завода. А из-за остановки работы "Тольяттинского" в отношении сотрудников РАР расследуется уголовное дело по статье 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности"). 

На самом "Винзаводе" в ходе судебных споров с ведомством уверяли, что именно на производстве фруктовых вин он специализировался. Теперь Росалкогольрегулирование приостановило действие еще трех лицензий: на производство и хранение вина, ликероводочных изделий и коньяка, а также винных напитков без добавления этилового спирта.

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