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Строительство Строительство и недвижимость

Право аренды земли под ЖК "Чемпион" в Самаре вновь выставят на торги

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как стало известно Волга Ньюс, в ближайшее время планируется вновь объявить торги по продаже права аренды ряда земельных участков в границах ул. Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской в рамках банкротства ООО "Регламент". Такое решение было принято на собрании кредиторов общества.

Сведения о том, что на последнем собрании кредиторов "утверждено положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника", опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ). Информации о том, какое именно имущество и на каких условиях будет выставлено на продажу, там нет.

Однако, по сведениям собственных источников Волга Ньюс, речь идет о продаже единым лотом права аренды трех земельных участков общей площадью 9,47 тыс. кв. м  в границах ул. Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской (в границах этих улиц находится ЖК "Чемпион", включенный в перечень проблемных объектов долевого строительства Самарской области. - Прим. ред.).

Помимо этого, в лот включены земельные участки по адресу ул. Фрунзе, №№ 34 и 36, ул. Куйбышева, 39, жилое помещение на ул. Куйбышева, 41, шесть водогрейных котлов, насосы, мачтовый грузовой подъемник, электрическая лебедка, сборные железобетонные плиты перекрытия, речной песок (5 т), керамзит и прочие строительные материалы, а также три строительных вагончика. Начальная цена продажи имущества установлена на уровне 1,5 млн рублей.

По информации источников Волга Ньюс, торги планируется провести в течение двух недель с даты государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства (то есть, вероятно, ЖК "Чемпион"). При этом победитель торгов должен будет завершить строительство и удовлетворить права дольщиков.

Более того, по информации источников Волга Ньюс, знакомых с ситуацией, интерес к указанному объекту проявляет ГК  "Новый дон", подконтрольное Анатолию Давидюку. Собеседники издания предполагают, что компания планирует принять участие в торгах.

Напомним, всего в здании ЖК "Чемпион" 172 квартиры, со 113 дольщиками заключены договоры. Банкротство застройщика ООО "Регламент" стартовало в 2017 г. по инициативе ООО "СК Сервис-Д".
В настоящее время "Регламент" находится в стадии конкурсного производства.

В ноябре 2018 г. имущество компании (речь о том же имуществе, которое планируется выставить на продажу сейчас. - Прим. ред.) уже выставлялось на продажу единым лотом за 1,5 млн рублей. Однако ни одной заявки на торги не поступило, и они были признаны несостоявшимися.

В феврале 2019 г. ЖК "Чемпион" был включен в перечень проблемных объектов долевого строительства.

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