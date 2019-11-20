Школа межнациональных коммуникаций: палитра Армении

19 ноября в Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета прошло второе занятие Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. На встрече выступили почетные гости, представители Самарской региональной общественной организации "Армянская Община".

Лиана Агаджанян, этнолог, этнограф, кандидат исторических наук, рассказала об истории армянской общины на территории Самары, от первых упоминаний в середине 19 века до наших дней, проиллюстрировав повествование интересными статистическими данными из своей диссертации. Гость Школы также поделилась со слушателями тем, как армяне, переживали близкие по хронологии трагические события (армяно-азербайджанский конфликт, землетрясение 1988 года), как в 1990-е годы, после распада СССР, бывшие граждане единой страны, стали мигрантами и проходили непростой путь освоения в новом социальном, культурном и экономическом пространстве.

Диана Арутюнова, председатель "Союза Армянской Молодежи" при СР ОО "Армянская Община", член Правления СР ОО "Армянская Община", рассказала о многочисленных мероприятиях, которые проводятся как всей общиной, так и её молодежным составом: музыкально-поэтические вечера, конференции, "круглые столы", коллективное празднование национальных и общероссийских праздников, благотворительная и волонтерская деятельность. Стала уже доброй городской традицией благотворительная акция в День Материнства и Красоты, который в Армении отмечают 7 апреля: представители "Союза Армянской Молодежи" празднуют его в крупных торговых центрах города, организовывают концертную программу, флешмоб народного армянского танца кочари со всем гостями и посетителями торгового центра, дарят цветы самарским женщинам, девочкам, бабушкам.

Аветик Петросян, председатель правления общественной организации "Армянское объединение взаимопомощи", член Правления СР ОО "Армянская Община", поприветствовал слушателей #ШМК2019: "Бари ереко!" (арм. Բարի երեկո — Добрый вечер!), но беседу продолжил на русском языке, отметив, что, несмотря на свободное владение последним и уже решенные трудности произношения, до сих пор язык его мыслей — это армянский. Аветик Петросян рассказал о работе воскресной школы, в которую ежегодно принимается около 40 учащихся (среди которых — не только этнические армяне!) для изучения армянского языка, национальной истории, литературы, культуры.

Мгер Папикян, заместитель председателя "Союза Армянской Молодежи" при СР ОО "Армянская Община", отметил, что в своей деятельности "Армянская Община" Самары руководствуется принципами: уважение к национальным традициям других народов Самарского региона и создание позитивного образа армянской нации.

Говорили на встрече об армянах, чьи имена связаны с историей, культурой, экономикой нашего города и региона. Купец 1-й гильдии Егор Аннаев, начальник строительства Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Леон Сафразьян, заслуженный архитектор России Ваган Каркарьян, директор Самарского художественного музея Аршак Михранян, дирижер симфонического оркестра областной филармонии Гурген Карапетян, скульпторы Карен Саркисов, Степан Карслян, солистка Самарского академического театра оперы и балета Лия Габриелян — список людей армянского происхождения, вложивших свой благородный труд в развитие города Самары и области, можно продолжать без конца.

Одна из участниц Школы поделилась яркими впечатлениями после выступления национальных творческих коллективов "Армянской Общины" в Волжском районе, с. Яблоновый Овраг, высказав пожелание еще раз принять армянских артистов на площадке местного дома культуры.

В завершении вечера гости преподнесли в дар организаторам Школы межнациональных коммуникаций книгу-альбом с поэтичным названием "Палитра Армении", объемно и целостно передающую многообразные краски страны, а также пригласили всех интересующихся армянской национальной культурой, языком и традициями принимать самое активное участие в жизни "Армянской Общины" Самарской области. Найти организацию можно по адресу: ул. Полевая, д. 71, оф. 203.