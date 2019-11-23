В Художественном музее открылась выставка художника Вениамина Клецеля

В Самарском областном художественном музее 20 ноября открылась персональная выставка ныне израильского, а некогда самарского художника Вениамина Клецеля. Специально для этой экспозиции из самых разных источников было собрано большое количество его живописных и графических работ, относящихся как к самарскому, так и к более позднему, иерусалимскому периоду творчества.

Открытие масштабной выставки сопровождалось аутентичным музыкальным комментарием от ансамбля еврейской народной музыки "Мазл Тов", который создавал особую, ни с чем не сравнимую атмосферу, располагающую к еще более непосредственному восприятию творчества Клецеля.

Со вступительным словом к гостям вечера обратилась заместитель директора Самарского областного художественного музея по научной работе Татьяна Петрова: "Вениамин лично попросил, чтобы его работы последних лет висели прямо у входа в выставочный зал. Тем самым он хотел показать, что работает плодотворно, и его работы об этом не просто кричат, а даже поют! Мало того, они настраивают на какую-то особую волну, сообщают какой-то удивительный заряд радости, бодрости и душевного здоровья. Такой обширной выставки у Клецеля еще не было, ни в Самаре, ни в Иерусалиме. Одной из главных тем его творчества является фольклор еврейского народа, его потрясающий, фантасмагорический дух, в котором тесно переплетены древность и современность".

Анна Добротворцева, дочь художника, в свою очередь поприветствовала посетителей Мраморного зала: "Я хотела бы отметить такую вещь: у всех людей, кто соприкасается с творчеством Вениамина Клецеля, всегда присутствует улыбка на лице! И даже если это работы минорного характера, то грусть непременно светлая. В его произведениях много молодой энергии, жажды жизни. Те, кто знает его лично, подтвердят, что папа — человек очень жизнелюбивый, открытый, любящий людей. Как-то раз он сказал мне: "Я привык жить!" — и эта привычка жить, радость жизни отчетливо звучит в работах, которые вы видите здесь сегодня. Папа и сейчас много работает, с каждым годом его работы наполняются все более молодой энергией и экспрессией".

Также с теплыми словами к публике и к самому виновнику торжества, с которым была установлена прямая видеосвязь, обратились многочисленные друзья художника и его ученики.

Выставка Вениамина Клецеля продлится до 8 декабря.