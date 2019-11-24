Серийное производство электрокаров Zetta в Тольятти может начаться в начале 2020 года

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta в Тольятти планируется начать в I квартале 2020 г., пишет tass.ru со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить", - сказал министр.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч.