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Серийное производство электрокаров Zetta в Тольятти может начаться в начале 2020 года

МОСКВА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Серийное производство первого российского электромобиля Zetta в Тольятти планируется начать в I квартале 2020 г., пишет tass.ru со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить", - сказал министр.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч.

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