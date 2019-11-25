Федор Бондарчук не хочет платить 11 млн руб. по кредиту самарскому АктивКапитал банку

Режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук не стал искать 11 млн руб. для расчетов с рухнувшим самарским АктивКапитал банком, пишет "Самарское обозрение".

О непростых финансовых отношениях Федора Бондарчука с АктивКапитал Банком стало известно в октябре. Тогда Симоновский районный суд города Москвы завершил рассмотрение иска АО "АктивКапитал Банк" в лице его конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов к Бондарчуку.

Содержание этого разбирательства официально раскрыто только сейчас. Согласно появившемуся на сайте суда тексту решения, Федор Бондарчук взял в самарском банке потребительский кредит в размере 10 млн руб. под 14% годовых и его не вернул.

АСВ через суд хотело вернуть сам долг, а также 2,4 млн руб. просроченных процентов, штрафов и пени, набежавших за время просрочки. Когда именно Бондарчук оформил кредит в АктивКапитал Банке, не раскрывается.

АСВ потребовало неустойку в размере 1,99 млн руб., которая должна была рассчитываться исходя из 0,1% за каждый день просрочки. Это означает, что с момента, когда Бондарчук должен был погасить свой потребительский кредит и до дня начала разбирательств (29 мая 2019 года) могло пройти почти 200 дней.

Суд удовлетворил требование АСВ, снизив сумму процентов и штрафов до 1,12 млн руб.

Это Федора Бондарчука не устроило, и он пытается отбиться от претензий Агентства по страхованию вкладов. 12 ноября Бондарчук подал апелляционную жалобу на решение суда. Пока не понятно, что именно оспаривает режиссер — хочет снизить размер штрафов и процентов или вовсе не считает, что должен что-либо АктивКапитал Банку.

На запрос издания, адресованный Федору Бондарчуку, в ООО "Арт Пикчерс Студия" не ответили.