Самарский театр оперы и балета впервые показал балет на сцене Мариинского театра

Балетная труппа Самарского театра оперы и балета 21 и 22 ноября в Санкт-Петербурге представляла спектакль Юрия Смекалова "Три маски короля".

Первые гастроли самарской балетной труппы в Мариинском театре прошли с успехом: все билеты на оба показа были распроданы задолго до начала.

Королем Юлием в первый вечер был Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Эммой — Ксения Овчинникова, Сарой — Анастасия Тетченко. На втором показе партии исполнили: Юлий — Сергей Гаген, Эмма — Марина Накадзима, Сара — Ульяна Шибанова. За пультом — дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.

Создатели балета, премьера которого состоялась в Самаре в феврале 2019 г., — выходцы из Санкт-Петербурга. Автор идеи и либретто — петербургский меценат, писатель, художник Вячеслав Заренков.

Спектакль является совместным проектом самарского театра, петербургского театра КИЛИЗЭ, основанного Вячеславом Заренковым, и самарского фонда поддержки и развития искусства и культуры ТЕ-АРТ.

Музыку к балету написал петербургский композитор Михаил Крылов. Балетмейстер-постановщик Юрий Смекалов — солист Мариинского театра, лауреат премии "Золотая маска".

Гендиректор самарского театра оперы и балета Сергей Филиппов отметил: "Два года назад оперная труппа уже выступала на сцене Мариинского театра со спектаклем "Леди Макбет Мценского уезда", но балет получил такую возможность впервые. Если бы не сотрудничество с петербургским театром КИЛИЗЭ и Вячеславом Заренковым и давние отношения с Валерием Гергиевым, эта история была бы невозможной. Валерий Гергиев каждый год приезжает к нам в Самару, проводит фестиваль и приглашает нас с нашими новинками. Этой весной мы рассказали ему об уникальном для нас проекте "Три маски короля", который появился в результате совместной работы Вячеслава Заренкова, Юрия Смекалова, Михаила Крылова и труппы самарского театра. Для нашего балета, который привык к классическим спектаклям, это было что-то абсолютно новое, но самарская публика восприняла спектакль хорошо. Вот так благодаря поддержке Валерия Гергиева и Вячеслава Заренкова наш балет оказался в Санкт-Петербурге, где выступил очень достойно".

Юрий Смекалов высоко оценил работу труппы: "Спектакль прошел восхитительно. Несмотря на то, что были нервы, какие-то волнения, прошло все по-настоящему здорово". Дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов отметил слаженную работу оркестра. Автор идеи и либретто Вячеслав Заренков после окончания спектакля поздравил артистов и пожелал им успехов.