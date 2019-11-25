Двух тольяттинцев осудили за поджог Toyota Land Cruiser

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В Тольятти вступил в силу приговор суда, вынесенный двум местным жителям, которых признали виновными в поджоге автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.