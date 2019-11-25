Двух тольяттинцев осудили за поджог Toyota Land Cruiser

В Тольятти вступил в силу приговор суда, вынесенный двум местным жителям, которых признали виновными в поджоге автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
Мужчины подожгли Toyota Land Cruiser 200 стоимостью больше 2 млн руб. в шестом квартале Автозаводского района. Огонь уничтожил машину.
Подсудимые не признали вину.
Суд Автозаводского района признал их виновными и назначил одному из них два года заключения в колонии строгого режима, а второму — полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.