В Борском районе полицейские организовали погоню со стрельбой за нарушителем

В Борском районе инспекторы ДПС за нарушение ПДД хотели остановить автомобиль ВАЗ-2106. Водитель не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование транспортного средства. В ходе погони водитель, управляя транспортным средством на высокой скорости, неоднократно совершал опасные маневры, создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения. По громкоговорящему устройству полицейский неоднократно требовал прекратить движение, но водитель игнорировал законные требования сотрудников ДПС.

Для остановки транспортного средства полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Выбрав безопасный участок дороги, инспектор сделал предупредительные выстрелы в воздух, но нарушитель продолжил движение. Только после этого были произведены выстрелы по колесам автомобиля, и в результате их повреждения водитель был вынужден остановиться.

За рулем транспортного средства находился 36-летний житель Богатовского района. Полицейские установили, что водительское удостоверение ему не выдавалось.

В отделе полиции в отношении задержанного было составлено несколько административных материалов — по ч. 1 ст. 12.3 "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения", ч. 1 ст. 12.5 "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид", ч. 1 ст. 12.7 "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", ч. 4 ст. 12.15 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", ч. 2 ст. 12.25 "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства" и ч. 2 ст. 12.37 "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", сообщает ГУ МВД по Самарской области.