ГТРК "Самара" открывает двери в эпоху вещания высокой четкости

25 ноября 2019 года войдет в историю регионального телевидения. В стенах ГТРК "Самара" состоялась торжественная презентация новой студии для главной информационной программы области — самарских "Вестей".

ГТРК "Самара" вступила в совершенно новую реальность. Автоматизированная система подготовки новостей, эфирное оборудование, камеры, свет, звук — всё в соответствии с самыми актуальными мировыми стандартами. Естественные цвета, своего рода эффект присутствия, принципиально новые ощущения от просмотра, где можно буквально потрогать эфир руками.

Всё это стало возможным благодаря проведению модернизации аппаратно-студийного комплекса холдингом ВГТРК. Обновление самарского подразделения — это многомилионные инвестиции в будущее одного из самых перспективных регионов страны.

В запуске новой студии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области: "Эта новая студия точно должна была появиться первой именно здесь, на самарской земле, на ГТРК "Самара". Потому что вы — настоящие лидеры. Ваш профессиональный и творческий потенциал создает предпосылки для того, чтобы именно здесь появлялось все самое новое, высокотехнологичное".

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента: "ГТРК "Самара" — лучшая телекомпания в нашем большом холдинге, а у нас сегодня 83 телекомпании. Молодцы, действительно лидеры нашей отрасли. Все время задаете тон и являетесь примером для всех наших коллег из всех регионов России".

Елена Крылова, директор ГТРК "Самара": "Сегодня мы запустили новый технологический уклад на самарском телевидении. Это большое информационное событие. Это значительный инвестиционный вклад в развитие медиаотрасли региона и всей России".