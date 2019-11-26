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Проект по продвижению ТМ KERRANOVA и TM GRASARO отмечен премией VOLGA BRAND

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги Поволжской ежегодной премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND 2019. Финалистом конкурса стал проект "Продвижение аккаунта ТМ KERRANOVA и TM GRASARO".

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Ежегодная премия VOLGA BRAND в пятый раз собрала на одной площадке специалистов в сфере маркетинга — в отеле 7 Avenue прошла практическая конференция, кульминацией которой стала торжественная церемония награждения победителей конкурса.

Принять участие в премии и рассказать о своих успехах могли все желающие вне зависимости от размера бизнеса и бюджета маркетинговых проектов. На решение жюри влияли, прежде всего, качество исполнения проекта и его соответствие поставленным изначально задачам. Победителем в равной степени мог оказаться и профессионал, и начинающий маркетолог.

В финал премии вошли 22 участника, которые боролись за победу в восьми номинациях. В номинации "Лучшая рекламная кампания в социальных сетях" 2-е место занял проект "Продвижение аккаунта ТМ KERRANOVA и TM GRASARO".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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