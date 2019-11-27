Прокуратура вновь поставила под сомнение законность сделок "Еврофинанса"

Прокуратура не оставляет попыток признать незаконной деятельность самарского ООО АКБ "Еврофинанс" (входит в ГК "Грин Финанс") по выдаче денег физлицам по схеме возвратного лизинга.

Компания декларирует, что занимается лизинговой деятельностью, которая, в отличие от кредитной, не лицензируется. Однако клиенты передают компании недвижимость или машины для получения денег, а затем выкупают свою собственность, что делает такую схему очень похожей на выдачу займов под залог имущества.

По результатам проверки прокуратура Тольятти обратилась с иском в суд о привлечении ООО к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ (Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

В прокуратуре посчитали, что физлица обращались в "Еврофинанс" именно за получением кредитов, а лизинговые договоры лишь скрывали суть правоотношений и были притворными сделками. Позиция обосновывалась и суммами, фигурировавшими в договорах купли-продажи. Так, одна из квартир была "продана" "Еврофинансу" за 600 тыс. рублей.

Мировой суд Автозаводского района счел, что "в материалах дела отсутствуют доказательства того, что денежные средства по исследованным прокуратурой договорам предоставляют собой инвестиции в средства производства, в связи с чем заключаемые обществом договоры с физическими лицами противоречат целям, предусмотренным законом о финансовом лизинге, поэтому правоотношения между физическими лицами и обществом не подпадают под его регулирование".

Договоры финансового лизинга, по мнению суда, были лишь формой уклонения "от отнесения деятельности общества от профессиональной деятельности по потребительскому кредитованию, которая контролируется Банком России и регулируется законом о потребительском кредите".

Прокуратура не смогла обосновать иск к АКБ "Еврофинанс" Ленинский районный суд Самары 5 июля вынес решение - отменить постановление, подписанное прокуратурой того же района полутора месяцами ранее по делу ООО "АКБ "Еврофинанс", и прекратить производство по ст. 14.56 КоАП РФ ввиду отсутствия состава нарушения. Инстанция подтвердила позицию областного Арбитражного суда, который 26 июня признал обвинения надзорного ведомства нарушающими права и законные интересы организации.

В итоге на компанию был наложен штраф в 200 тыс. рублей. Однако "Еврофинанс" подал апелляционную жалобу. На сайте суда Автозаводского района указывается, что решение "отменено с прекращением производства" 8 ноября. Мотивировочная часть пока не опубликована. Примечательно, что стороной по делу здесь почему-то выступает не "Еврофинанс", а его гендиректор Наталья Абдулаева.

В прокуратуре пояснили, что суд нашел ошибку в решении первой инстанции, а дело прекращено в связи с истечением срока давности. Будут ли подавать кассационную жалобу, в ведомстве определятся после получения мотивировочной части.

В "Еврофинансе" же, комментируя судебный процесс, отметили, что прокуратура не имела права вмешиваться в частно-правовые отношения без заявлений от лиц, посчитавших свои права нарушенными. Также в компании указывают на законность схемы возвратного лизинга, когда продавец имущества одновременно выступает его лизингополучателем.

Напомним, в 2017 г. законность сделок "Еврофинанса" ставила под сомнение прокуратура Ленинского района Самары. Тогда также мировой суд встал на сторону ведомства, а районный и арбитраж приняли доводы компании.