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Строительство Строительство и недвижимость

Строители "Макдональдса" у ЦАВа начали попытки легализовать объект

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Паркинг" обратилось к главе Октябрьского района Самары Александру Кузнецову с просьбой о согласовании схемы планировочной организации земельного участка в границах Московского шоссе улиц Центральной и Энтузиаствов, где несколько месяцев до этого велось незаконное строительство. Об обращении компании глава района написал в Twitter.

"Макдоналдс на Московское шоссе/Центральная после вмешательства Александра Хинштейна решил выйти из сумрака, прислали нам документы на согласование", - написал Александр Кузнецов и опубликовал соответствующие документы.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что строящийся недалеко от ЦАВа объект может оказаться рестораном сети быстрого питания "Макдоналдс". Сейчас там уже возведены два этажа.

Неизвестный застройщик начал работы на участке, не имея на то никаких разрешений. Это выяснилось после того, как обеспокоенные горожане попросили министерство строительства региона разъяснить, кто является застройщиком. В ответ ведомство сообщило, что разрешения на стройку в этом районе не выдавало, и ничего больше о ведущихся работах уточнить не смогло.

В ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он пообщался с собственниками земельного участка и, по его словам, "нашел аргументы" для приостановки строительства.

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