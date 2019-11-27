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Суды Происшествия

В Тольятти осудили неудавшихся наркоторговцев

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комсомольский райсуд Тольятти рассмотрел уголовное дело 41-летнего местного жителя А. и 31-летней жительницы Жигулевска Ф. Их обвиняли в двух эпизодах покушения на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района Тольятти.

В 2019 г. мужчина и женщина решили вместе заняться распространением наркотиков в Автограде. Они сняли квартиру в Автозаводском районе, изготовили запрещенное вещество и расфасовали его по сверткам, которые планировали разложить по тайникам в Комсомольском районе.

Суд назначил мужчине 10 лет и девять месяцев лишения свободы, а женщине - семь с половиной лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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