Директор нефтегорского ОАО получил срок за отмывание более 4 млн рублей

Нефтегорский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 62-летнего местного жителя — бывшего директора открытого акционерного общества. Он обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В полицию Нефтегорска поступили заявления от исполнительного директора ОАО, сообщившего, что бывший генеральный директор общества заключал со сторонними организациями фиктивные договоры на проведение работ и поставку оборудования.

Согласно материалам уголовного дела, исполнительный директор, приступив к своим обязанностям, после увольнения генерального директора, ознакомился с документами по кредиторской и дебиторской задолженности ОАО. Кредиторская задолженность составляла 110 млн руб., что вызвало сомнения в ее правомерности и обоснованности.

Договоры ОАО заключало со сторонними организациями для оказания услуг по уборке снега, промывке резервуаров и коллекторов. Стоимость и объемы работ значительно превышали выручку организации, что свидетельствовало об отсутствии реальной возможности общества выполнить условия договоров в части оплаты оказанных подрядчиками услуг. Исполнительным директором установлено, что обязательства по договорам сторонними организациями не выполнялись, а производились силами работников ОАО.

Кроме того, генеральный директор передал в ресурсоснабжающие организации письма с просьбами о перечислении фактически принадлежащих обществу денежных средств на расчетный счет юридического лица, аффилированного его знакомому. Полицейские провели проверку, факты, указанные в заявлениях, подтвердились, итогом чего стало возбуждение уголовного дела.

Установлено, что обвиняемый ранее, в марте 2018 г., уже был приговорен судом за сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов к денежному штрафу в размере 200 тыс. рублей.

"В ходе расследования следователем следственного отдела МО МВД России "Нефтегорский" совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что в период с 1 октября 2010 по 1 февраля 2017 мужчина, преследуя корыстную цель, заключал "заведомо" убыточные для организации договоры на поставку оборудования, которое фактически не требовалось для нужд общества, и, в адрес последнего поставлено не было. Также он подписывал локальные ресурсные сметные расчеты, акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ, достоверно зная, что работы подрядчиками выполняться не будут", - рассказал начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Денежные средства переводились на счета фирм-"однодневок".

В ходе следствия по возбужденному уголовному делу собраны доказательства по трем эпизодам совершенных фигурантом мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей.

После сбора доказательной базы уголовное дело направлено в суд, который признал фигуранта виновным, приговорив к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении.