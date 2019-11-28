АО "Транснефть - Приволга" завершило благоустройство территории вокруг озера в Самаре. Реконструкция городского пространства отдыха проводилась с августа. При выполнении работ были учтены просьбы и пожелания жителей.
Территория была очищена от мусора. Укреплена береговая линия, отремонтирован пирс, установлено ограждение, построены пандусы, что позволило сделать пространство доступным для матерей с колясками и людей с ограниченными возможностями.
Было выполнено обустройство пешеходных дорожек плиткой, установлены скамейки, организовано освещение. Организована современная детская площадка с антитравматическим покрытием. Кроме того, заасфальтирован участок дороги, примыкающий к скверу.
В церемонии открытия обновленного пространства для отдыха на ул. Пятая просека приняли участие первый заместитель главы городского округа Самары Владимир Василенко, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев, глава администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самары Александр Кузнецов, жители микрорайона.
"Власти города понимали, что только благоустройство может спасти этот уголок природы, сохранить и дубовую рощу, и само озеро. Спасибо и спонсору, и подрядчику за прекрасную работу. А жителей прошу беречь и сохранять этот подарок", — отметил Владимир Василенко.
Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" ежегодно участвуют в тематических мероприятиях на территориях регионов, по которым проходят магистральные нефтепроводы предприятия. Общество участвует в восстановлении лесов Самарской области, в международной акции "Час Земли". Работники предприятия высаживают деревья в скверах и парках городов — Бугуруслана, Новокуйбышевска, Волгограда, Саратова, Самары. Зачастую члены трудового коллектива, неравнодушные к вопросам охраны окружающей среды и занимающие активную гражданскую позицию, сами выступают инициаторами и участниками экологических акций. Цель — благоустройство и озеленение регионов проживания сотрудников предприятия и расположения производственных объектов.