В Самаре можно будет купить на торгах арестованную и заложенную недвижимость

В Самаре 13 декабря, в 12:30, проведут торги, на которых можно будет приобрести заложенную и арестованную недвижимость. Об этом сообщает УФСПП России по Самарской области.

Торги состоятся на ул. Мориса Тореза, 105а, 1 этаж. На аукционе будут представлены:

— квартира площадью 50,5 кв. м по адресу: Волжский район, п. г. т. Смышляевка, ул. Первомайская, 10. Начальная цена — 1 830 900 рублей;

— квартира площадью 31,2 кв. м по адресу: Самара, Куйбышевский район, пер. Долотный, 10. Начальная цена — 1 473 998,6 рублей;

— жилой дом площадью 36,3 кв. м с земельным участком для личного подсобного хозяйства площадью 3 400 кв. м. по адресу: Кошкинский район, с. Старое Фейзуллово, ул. Верхняя, 33. Начальная цена — 396 100 руб. (за дом — 311 100, за земельный участок — 85 000);

— двухкомнатная квартира площадью 48,8 кв. м по адресу: Отрадный, ул. Сабирзянова, 26. Начальная цена — 999 142,7 рублей;

— квартира площадью 30,7 кв. м по адресу: Отрадный, ул. Пионерская, 24. Начальная цена — 1 062 500 рублей;

— квартира площадью 37,4 кв. м по адресу: Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, 23. Начальная цена — 983 900,5 рублей;

— квартира площадью 21,2 кв. м по адресу: Самара, Промышленный район, ул. Фадеева, 60. Начальная цена — 1 074 400 рублей;

— квартира площадью 45,8 кв. м по адресу: Кинель, п. г. т. Алексеевка, ул. Невская, 13. Начальная цена — 1 429 259, 70 рублей;

— жилой дом площадью 57 кв. м с земельным участком для индивидуального жилого дома площадью 512 кв. м. по адресу: Кинель, ул. Юбилейная. Начальная цена — 455 600 рублей (за дом — 300 560, за земельный участок — 155 040);

— жилой дом площадью 63,4 кв. м с земельным участком для индивидуального жилого дома площадью 915 кв. м. по адресу: Кинель, ул. Ватутина. Начальная цена — 2 295 000 рублей;

— квартира площадью 61,2 кв. м по адресу: Безенчукский район, п. г. т. Безенчук, ул. Советская, 168. Начальная цена — 682 720 рублей.

Торги проводит специализированная организация. Уточнить информацию о подаче заявки на участие в торгах можно у представителя организатора торгов по понедельникам, вторникам и четвергам, с 8:00 до 14:00 по телефону 8 927 708 73 85, а также по адресам: Самара, пос. Прибрежный, ул. Звездная/ул. Труда 1/2, каб. 32.