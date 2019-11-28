Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Костюм с трюком для Наяды, сицилийские народные головные уборы, легкие ткани и кюлоты — как будет выглядеть одноактный балет "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета. Лауреат "Золотой маски", художник по костюмам Татьяна Ногинова провела для журналистов экскурсию в пошивочный цех театра и рассказала, какие ткани считаются "волшебными", и почему танцовщики очень не любят кюлоты.

Меньше чем через месяц в Театре оперы и балета состоится самарская премьера одноактного балета "Наяда и рыбак" в редакции Юрия Бурлаки. Спектакль имеет интересную судьбу и в Самаре до этого года никогда не представлялся.

Юрий Бурлака не впервые берется за это произведение: в 2017 г. по приглашению Екатеринбургского театра оперы и балета он реконструировал "Наяду и рыбака. Сюиту" с той же командой, с которой он сейчас работает в Самаре — художник-сценограф Андрей Войтенко, художник по костюмам Татьяна Ногинова. В 2018 г. екатеринбургская "Наяда и рыбак. Сюита" была номинирована сразу на пять "Золотых масок", но не получила ни одной. Насколько эффектной будет адаптация "Наяды и рыбака" в Самаре под местную труппу — зрители смогут увидеть уже 20 и 21 декабря.

Сейчас в Самарском театре идет подготовка к местной премьере. Специально для прессы 28 ноября представители театра подготовили экскурсию в пошивочный цех для знакомства с художником по костюмам Татьяной Ногиновой. Для спектакля она организовала пошив около 24 костюмов — для 10 танцовщиц и пяти танцовщиков, плюс запасные. Самое интересное — это костюм Наяды: он будет заключать в себе небольшой трюк.

"Наяде предстоит превращение из мифического фантазийного существа в реальную девушку: в ее костюме спрятан сюрприз. У нее будет два костюма — один обыкновенный, в котором она танцует Наяду, и второй, в котором происходит превращение — он очень сложный: в нем заряжено одномоментно два образа, и он начнет "разваливаться" прямо на сцене — как бутон цветка", — рассказывает Татьяна Ногинова.

Главный костюм Наяды это оммаж Фанни Черрито, которая впервые станцевала главную женскую партию в "Ундине", прототипе "Наяды и рыбака" из 19 века.

"Она сама придумывала для себя танцы, — рассказывает Татьяна Ногинова. — Черрито подарила нам "танец с тенью", где она из Ундины превращается в крестьянскую девушку. Это происходит во время ее первого выхода — мы увидим Ундину в большой ракушке".

Сюжет спектакля переносит зрителей в пасторальный мир сицилийской деревни. Для костюмов использовали максимально простые фактуры — лен, замша, бархат, немного шелка.

"Чудеса в балете начинаются с выбора прозрачных тканей. — рассказывает Татьяна Ногинова. — В нашем репертуаре среди тканей есть прозрачные тюли, затем есть газ театральный — он не очень хорошо летит, но он хорошо держит форму. Есть чо балетный — более плотная, похожая на вуаль ткань, которая прекрасно держит форму и совсем не летит, то есть это ткань не может быть использована в каких-то волшебных костюмах. Например, для Наяды мы чо балетный не используем, потому что он имеет очень жесткую структуру. Ткань нашей волшебницы — мой любимый газ-шифон, он струится, утекая".

Уже сейчас идут первые примерки. И художник по костюмам рассказывает, что далеко не все танцовщики рады новым образам: "Есть такая проблема в мужском обычном крестьянском балетном костюме, что он предполагает некоторую вязкость и тяжеловатость. Поэтому, когда танцовщики надевают пышные кюлоты, они начинают просить — ой, а нельзя как-нибудь поуже, потоньше, чтобы я выглядел длиннее. Но мы проводим воспитательные беседы — кто-то соглашается, кто-то пытается сопротивляться. Идет обычный рабочий процесс".

Художник-модельер отдела по изготовлению головных уборов Ирина Комарова объясняет, что в балете будут очень интересные детали. Для девушек готовят адаптированные под народные сицилийские каноны головные уборы. Специально для Наяды искали бусины, похожие на коралл. Настоящий коралл использовать было нельзя, так как это слишком тяжелый материал для балерины. Коралловые бусины будут расшиты и по главному костюму Наяды.

В театре пока смогли показать только эскизы будущих костюмов — сейчас начнется активная работа по их созданию. Татьяна Ногинова не впервые работает с самарским театром оперы и балета. В недавней премьере "Бахчисарайский фонтан" зрители также видели ее работу. Кстати, когда на "Золотой маске" номинировался балет "Наяда и рыбак. Сюита", художника-костюмера Татьяны Ногиновой в списке претендентов от этого спектакля не было. Но зато тогда она получила главный приз за работу над оригинальной "Золушкой" в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского.