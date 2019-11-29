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Преступления Происшествия

Тольяттинца будут судить за два жестоких нападения на собутыльников

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Комсомольского района Тольятти направила в суд уголовное дело 47-летнего местного жителя К., обвиняемого в причинении тяжких травм, повлекшем смерть, и покушении на убийство. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, летом 2019 г. тольяттинец выпивал со знакомой, поссорился с ней и избил, в том числе стулом. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В тот же день К. решил выпить еще и в другом месте со знакомым Т. Но и эти посиделки у тольяттинца не заладились. Он поссорился с собутыльником и не менее пяти раз ударил того ножом.

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