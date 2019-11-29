В Похвистневе благодаря соцсетям вычислили уничтожителей фонарей

Похвистневские полицейские выяснили, кто портил уличные фонари. Нарушителями спокойствия оказались подростки. Вычислить их удалось благодаря соцсетям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во время мониторинга в одной из групп правоохранители обнаружили видеозаписи, на которых подростки разбивают фонари. Позже из-за этого инцидента в дежурную часть обратились граждане с заявлением.

Как выяснилось, хулиганством занимался 15-летний школьник. Его поставили на учет в отделение по делам несовершеннолетних, а вот родителей подростка привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Полицейские благодарят гражданам за активную гражданскую позицию и помощь в поддержании порядка.