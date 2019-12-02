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Преступления Происшествия

Депутата гордумы Самары Александра Палагичева обвиняют в двух эпизодах мошенничества

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Депутат Самарской городской думы, бывший руководитель "Электрощит-Энерготехстроя" Александр Палагичев стал фигурантом сразу двух уголовных дел, пишет "Самарское обозрение".

Его подозревают в двойном мошенничестве со средствами компании "Электрощит-Энерготехстрой" — в одном случае депутат, в версии следствия, незаконно выписал себе ряд премий, в другом — не вернул на предприятие средства, полученные от реализации корпоративного лома.

В 2005 г. Палагичев стал главным инженером ООО "Электрощит-Энерготехстрой" — многопрофильного предприятия, занимавшегося последние годы строительными и производственными проектами, связанными с отраслью ВПК.

Кроме того, Палагичев руководил УЖКК "Электрощит" — крупнейшей местной управляющей компанией, а с 2015 года возглавлял общественный совет Красной Глинки. Тогда же, в 2015 году, Палагичев избрался в районный совет и уже оттуда был делегирован в городскую думу Самары.

Красивая картинка взлета менеджера и депутата растаяла в 2018 году. Как это происходило, видно из решений двух районных судов — Красноглинского и Волжского, где депутат спорил со своим работодателем.

По данным "СО", в 2018 г. на "Электрощит-Энерготехстрое" сменился генеральный директор (этому предшествовала смена собственника). Сразу после этого в ООО началась ревизия, одним из итогов которой стало выявление факта незаконного (по версии руководства и следствия) получения Палагичевым и рядом его подчиненных премий на общую сумму 4,3 млн руб. с сентября 2017 г. по август 2018 года. Инициатором выдачи премий являлся Палагичев, который ссылался на то, что как заместитель директора имел соответствующую доверенность и право доначислять работникам премии за работу меньшим, чем полагалось по штатному расписанию, коллективом. При этом подтверждения тому, что работы проводились в каких-то иных, чем ранее, условиях, не нашлось. В результате депутат был уволен с работы. Но с этим он не согласился и инициировал ряд судов с работодателем, требуя восстановления на работе и возмещения ущерба. В свою очередь "Электрощит-Энерготехстрой" подал в суд на Палагичева, также требуя компенсировать ущерб. Итогом разбирательств стал проигрыш обвиняемого и арест его имущества.

Между тем, ревизия выявила еще один факт. Оказалось, что еще в марте 2016 г. Палагичев как директор ООО "Электрощит-ЭТС" заключил договор поставки лома черных металлов с ООО "Поволжская металлоломная компания" в лице ее директора Андрея Баусова. Предметом сделки стал металлолом, хранящийся на производственной базе предприятия на ул. Олимпийской, 59. С марта 2016 г. по апрель 2018 г. грузовым транспортом ООО "ПМК" было перевезено 110,9 т лома черных металлов, принадлежащих "Электрощиту-ЭТС". Стоимость лома составила более 1,173 млн рублей. Металл перевезли на базу "ПМК" на ул. Земеца, 32, и там реализовали "неустановленным лицам". Извлеченная от продажи лома прибыль на счет ООО "Электрощит-ЭТС" не поступила.

Депутат ничего возмещать предприятию не стал, хотя источники издания утверждают, что ему это предлагалось неоднократно. В результате ситуация перешла из гражданско-правовой плоскости в уголовную. В феврале 2019 г. были возбуждены два уголовных дела, в которых действия депутата трактовались уже в рамках УК РФ. В обоих случаях — и при выплате самому себе премий, и при невозврате средств за металлолом — речь шла о мошенничестве в особо крупном размере.

В дальнейшем дела были объединены в одно и переданы для расследования в следственный отдел по Кировскому району СУ СК РФ по Самарской области. 15 апреля 2019 г. депутата задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, но Кировский суд не нашел оснований для его ареста. Тем не менее уже летом 2019 г. Палагичев был ограничен в правах в связи с тем, что были выявлены факты воздействия на свидетелей. Ему, в частности, запретили посещать территорию ООО "Электрощит-ЭТС", общаться со свидетелями, пользоваться сотовой связью и т. д.

По словам адвоката Палагичева Сергея Арзиани, расследование уголовного дела о мошенничествах в особо крупном размере, фигурантом которых является его подзащитный, близится к завершению. "Еще месяц назад расследование планировалось завершить, передать дело в суд, но пока ничего не закончили", — говорит Арзиани.

Получить комментарии самого Александра Палагичева на момент сдачи номера "СО" не удалось.

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