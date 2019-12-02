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Экология Общество

Денис Волков: "В Тольятти необходимо наладить качественную систему мониторинга воздуха"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мэрии Тольятти обсудили вопрос о ходе реализации нацпроекта "Экология" на территории города. В мероприятии приняли участие депутат Самарской губернской думы Денис Волков, министр лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области Александр Ларионов, глава Тольятти Сергей Анташев и профильные специалисты-экологи.

Фото: Фото предоставлено автором

Одним из главных вопросов повестки стало состояние атмосферного воздуха в Тольятти. Напомним, что жители города уже несколько лет жалуются на выбросы и неприятный запах, источником которого, полагают тольяттинцы, являются местные крупные производства. "Я предложил поправки в бюджет области с тем, чтобы Тольятти выделили дополнительные средства в размере трех миллионов рублей на мониторинг качества воздуха, — рассказал Денис Волков. — Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выделил средства из резервного фонда на покупку мобильной лаборатории, с тем чтобы оперативно исследовать воздух в разных местах Тольятти. Это очень нужная и важная покупка для нашего города, но лабораторию нужно на что-то содержать, техника нуждается в обслуживании. Иначе она элементарно не сможет работать". По словам народного избранника, министерство пошло навстречу в этом вопросе.

Кроме того, Волков планирует добиться выделения средств на два стационарных поста мониторинга атмосферного воздуха. Аналогичное оборудование регион уже установил в поселке "Волгарь", где ситуация с выбросами также является острой из-за близости промпредприятий Новокуйбышевска. "В этом вопросе министерство пока не идет на встречу, но мы будем работать над внесением соответствующей поправки в бюджет. Ведь Тольятти — промышленный город с населением в семьсот тысяч человек, и здесь жизненно необходимо наладить качественную систему мониторинга. Тогда мы будем понимать, какие вещества выбрасываются в атмосферу и кто является источником выбросов. Администрация Тольятти уже определила точки, где стационарные посты будут работать наиболее эффективно", — пояснил депутат.

Также на заседании рассматривались вопросы о рекультивации свалок в рамках проекта "Чистая страна" и работе по лесовосстановлению Тольятти. По словам Дениса Волкова, по обоим пунктам есть проблемы, которые необходимо решить в оперативном порядке.

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