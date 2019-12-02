Компания "Балтика" поделилась цифровыми решениями в сфере логистики

Руководители и эксперты крупнейших компаний, представители ИТ-индустрии и государственных ведомств Самарского региона обсудили передовые решения в области цифровизации. Участники встречи обменялись лучшими практиками повышения эффективности с помощью технологий в госсекторе и в бизнесе в рамках регионального форума "Цифровизация бизнеса и государства".

В рамках форума Илья Анненков, руководитель складской логистики и клиентского сервиса в дивизионе "Урал-Поволжье", пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, поделился успешной практикой применения цифровых решений в логистике. Он представил целую цифровую экосистему, в которую интегрированы различные этапы цепи поставок. Каждый из этапов — это отдельные подсистемы, которые управляют потоками транспорта (Yard Management System — система управления двором), складом (Warehouse Management System — система управления складом), решения для повышения эффективности и безопасности водителей и погрузчиков "Техновизор". Большой интерес участников форума вызвал уникальный проект, который "Балтика" реализует в настоящий момент на своих предприятиях совместно с "Яндексом". Это система оптимизации логистики готовой продукции на базе платформы "Яндекс.Маршрутизация". Она позволяет в онлайн-режиме контролировать доставку всей готовой продукции компании и прогнозировать время доставки каждого заказа с учетом оперативной дорожной обстановки. Возможность в автоматическом режиме информировать клиентов о статусе и планируемом времени доставки заказа позволяет эффективнее управлять ресурсами всем участникам бизнеса. Информация о потенциальных опозданиях используется для того, чтобы организовать необходимые мероприятия еще до возникновения проблем с доставкой клиенту. За счет построения оптимальных маршрутов компания сокращает транспортные расходы, делает взаимодействие с транспортировщиками полностью прозрачным и в результате повышает качество клиентского сервиса.

Илья Анненков, руководитель складской логистики и клиентского сервиса в дивизионе "Урал-Поволжье", пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Желание потребителя получить услугу или продукцию "точно в срок" становится главным конкурентным преимуществом для современного бизнеса. Спрос на оказание комплексных услуг при высоком уровне сервиса подтверждают исследования и опросы. Компания "Балтика", часть Carlsberg Group, тщательно изучает эти данные и выстраивает работу с четким ориентиром на современные запросы потребителей и клиентов. Такой подход помогает компании быть номер один на рынке FMCG по качеству сервиса и логистических услуг, по результатам исследования Advantage Report®".

Внедрение цифровых технологий является одним из приоритетов бизнес-стратегии Carlsberg Group "ПАРУСА"22". Для реализации этого приоритета компания использует цифровые решения и методики для раскрытия новых бизнес-возможностей. Компания стремится совершенствовать все операционные процессы, интегрируя цифровые технологии во все аспекты бизнеса.