В Похвистневском районе вскрылись 18 эпизодов хищения бюджетных денег

В Самаре возбудили уголовное дело по 18 эпизодам хищения бюджетных денег, выделенных на программы по модернизации объектов ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, преступления совершили четверо глав сельских поселений Похвистневского района. Злоупотребив должностным положением, они заключили с директором ЗАО "Энергетик" фиктивные муниципальные контракты на замену трубопроводов и подписали подложные акты выполненных работ.
Размер причиненного бюджету ущерба составил более 1,7 млн рублей.