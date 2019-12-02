В Похвистневском районе вскрылись 18 эпизодов хищения бюджетных денег

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В Самаре возбудили уголовное дело по 18 эпизодам хищения бюджетных денег, выделенных на программы по модернизации объектов ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.