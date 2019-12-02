16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Похвистневском районе вскрылись 18 эпизодов хищения бюджетных денег У погибшей самарчанки найдены личные дневники с описанием домашнего насилия АСВ добивается передачи дела о растрате в "Волго-Камском банке" в Москву Верховный Суд не будет рассматривать жалобы на заочные аресты Романа Ружечко и Романа Трушева В Самаре возбудили уголовное дело в отношении трейдеров из Казахстана, занимавшихся перевозкой бензина

Преступления Происшествия

В Похвистневском районе вскрылись 18 эпизодов хищения бюджетных денег

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело по 18 эпизодам хищения бюджетных денег, выделенных на программы по модернизации объектов ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, преступления совершили четверо глав сельских поселений Похвистневского района. Злоупотребив должностным положением, они заключили с директором ЗАО "Энергетик" фиктивные муниципальные контракты на замену трубопроводов и подписали подложные акты выполненных работ.

Размер причиненного бюджету ущерба составил более 1,7 млн рублей.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5