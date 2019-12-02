Самарец зарегистрировал в своей квартире 700 мигрантов

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в 114 эпизодах фиктивной регистрации мигрантов (ст. 322.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, с мая 2018 г. по февраль 2019 г. неоднократно судимый самарец поставил на миграционный учет в своей квартире более 700 иностранцев, которым не собирался предоставлять жилье.

Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.