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Преступления Происшествия

Тольяттинский пансионат заподозрили в получении денег за выдуманных детей

ТОЛЬЯТТИ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении госконтракта на оздоровление детей в пансионате "Звездный". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства при проверке обнаружили, что в январе 2018 г. Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей и пансионат "Звездный" заключили два госконтракта на 1988 путевок для детей общей стоимостью свыше 38 млн рублей.

При этом из 501 путевку на 1 смену — с 24 января по 16 февраля 2018 г. не все были реализованы, но руководитель пансионата отдал распоряжение собрать документы для центра соцобслуживания. В итоге в журнале регистрации указали 13 фиктивных воспитанников, за которых пансионат получил не менее 500 тыс. рублей.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения").

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