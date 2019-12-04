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Экология Общество

В Волгаре вновь зафиксировано четырехкратное превышение ПДК сероводорода

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 декабря, стационарный пост ПНЗ № 91 на Софийской площади в жилом районе Волгарь зафиксировал превышение ПДК сероводорода в атмосферном воздухе в 4,1 раза, сообщает "Привожское УГМС".

Фото: Приволжское УГМС

Отклонение от нормы было отмечено в ночное время, в 01:00. Спустя два часа концентрация сероводорода в воздуха оставалась высокой — 3,1, а к 07:00 упала до 1,1 единиц.

Напомним, превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе фиксируются в Волгаре регулярно, но не всегда они бывают настолько высокими. Аналогичные показатели по сероводороду в последний раз "Приволжское УГМС" публиковало в конце сентября текущего года.

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