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Суды Происшествия

Суд одобрил освобождение Дмитрия Бегуна по УДО

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 декабря, Новокуйбышевский городской суд под председательством судьи Натальи Ежембовской удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО самарского блогера Дмитрия Бегуна, осужденного в 2016 г. по обвинению в вымогательстве и отбывающего срок в ИК-3. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Дмитрия Бегуна вместе с коллегами Олегом Иванцом и Натальей Мироновой (Умяровой) судили по обвинению в вымогательстве 3 млн руб. у директора ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило.

5 июля 2016 г. блогеров признали виновными. Миронову осудили на пять лет колонии общего режима, а Бегуна и Иванца — на шесть и семь лет строгого режима соответственно.

В начале ноября 2019 г. стало известно, что в Самарскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области поступило ходатайство от администрации ИК-3 (Новокуйбышевск) об условно-досрочном освобождении Дмитрия Бегуна. Ходатайство направили для рассмотрения в Новокуйбышевский городской суд.

В областной прокуратуре отметили, что их ведомство не возражало против УДО Бегуна. 3 декабря Новокуйбышевский городской суд удовлетворил ходатайство. Через 10 дней постановление вступит в силу.

Напомним, 20 декабря 2018 г. Советский райсуд Самары удовлетворил ходатайство Натальи Мироновой (Умяровой) об условно-досрочном освобождении.

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